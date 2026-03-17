自費赴日看球屢遭做文章 卓榮泰轟：在野黨立委適可而止

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

行政院長卓榮泰包機赴日看棒球，引發在野黨不滿。卓榮泰今日在立法院受訪時直言，國民黨最終只是要逼他說出這是公務行程，居心何在？本次赴日行程所有都是他自費，每一張單據都沒有拿去跟行政院報請任何一塊錢，一再查單據內容只是在做文章、挑毛病、擴大事端，請在野黨委員適可而止，國家不能這樣子被你們玩弄在手上。

卓榮泰指出，日本這趟就是很單純的假日一日來回私人行程，國民黨立委先指他貪瀆百萬、公器私用，當他拿出所有自費單據，沒有一塊錢來報請公費；緊接著，在野又繼續稱單據這裡有問題、那裡有疑問，卻講不出有什麼問題。

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「柯文哲主席只說單據有問題，卻說不出什麼問題！」卓榮泰直言，柯文哲大概是看自己有問題的單據習慣了，不太習慣別人合法的單據。

卓榮泰續指，在野黨立委後續又去松指部去，質疑松指部能否停民航機，國防部長顧立雄部長已公開表示，是由民航局來指揮運用是可以的；接著，在野黨又質疑松指部跟行政院的開會，為何只用電話聯絡，沒有公文的來回，此指控簡直是笑話；後續，在野黨指向中華職棒聯盟，是否把公關票拿來賣，此無端的指控令人啼笑皆非。

另，針對國民黨質疑「大成國際商事」租車公司已永久歇業，卓榮泰回應，最近幾天許多人致電到該公司問東問西，造成公司相當困難，若真的歇業，電話怎麼打得通？怎麼有人可以接電話？加上公司所有繳稅、開業證明都沒有問題。

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