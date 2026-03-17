川普要求中國護航荷莫茲海峽 廖宏祥：北京將獲新談判籌碼

美國總統川普（左）威脅，除非中國協助打破伊朗對荷姆茲海峽的封鎖，否則將延後他訪問北京，與中國國家主席習近平（右）舉行峰會的行程。（路透檔案照）

美國總統川普警告北大西洋公約組織（NATO）若不協助疏通荷莫茲海峽，將面臨「非常不利」的未來。他更呼籲中國採取行動，並表示不排除延後訪問北京。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今日表示，川普要求北京派遣海軍艦艇前往荷莫茲海峽護航油輪，這是一項具有高度戰略風險的提議。表面上看，這似乎是一種「讓中國分擔國際責任」的做法，但在實際的地緣政治操作中，這反而可能為北京提供新的談判籌碼。

廖宏祥指出，對中國而言，確保荷莫茲海峽的能源運輸安全本來就符合其核心利益。中國是全球最大的能源進口國之一，而中東長期是中國重要的石油來源地，從伊朗進口近15%的原油。若航道安全受到威脅，北京本來就有動機派遣海軍力量參與護航。因此一旦華盛頓主動提出邀請，北京幾乎不會視其為單純的安全合作，更可能將其轉化為一場戰略交易。

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廖宏祥分析，若站在北京的角度思考，習近平完全可能把這個機會當作向美國索取讓步的契機。第一，北京可能要求華府公開強調反對「台灣獨立」，並以更明確的方式重申其一個中國政策。第二，中國可能要求限制或延緩美國對台軍售，尤其是被北京視為具有威脅性的武器系統。第三，北京也可能要求華盛頓在同盟體系內施加影響力，例如要求美國約束日本政府，使高市首相不再於台海或東海問題上發表北京認為「挑釁」的言論。

廖宏祥舉例，除了這些直接涉及台海與區域安全的議題，北京還可能進一步把議價範圍擴大。例如中國可能要求放鬆對中國高科技產業的出口管制，特別是在半導體與先進製造領域；也可能希望美國海軍減少在南海或中國沿海附近的自由航行行動。此外，貿易與金融議題也可能被納入談判，例如降低關稅、鬆綁對部分中國企業的制裁，甚至重啟更廣泛的經濟談判。

廖宏祥表示，從北京的戰略思維來看，若中國海軍最終出現在荷莫茲海峽，這不僅是一項能源安全任務，更是一種「中國已經成為能夠在中東關鍵航道投射海軍力量的大國」的象徵。同時，北京還可以藉此塑造自身作為「負責任大國」的形象，聲稱其在維護全球能源運輸安全方面發揮積極作用。

廖宏祥進一步說，對美國而言，問題在於這樣的安排可能帶來意料之外的戰略後果。中國海軍在中東或世界其它地區的存在將可能常態化，為其未來在印度洋與波斯灣的長期部署鋪路。另一方面，北京若成功將此議題與台海或科技限制等更大的戰略問題掛鉤，華府可能在無形中為中國創造了更大的戰略格局。

他強調，荷莫茲海峽護航問題不應僅被視為一項海上安全合作議題，而應被放在更廣泛的大國競爭框架下審視。對中國而言，這是一個可以轉化為外交與戰略籌碼的機會；對美國而言，任何看似務實的短期合作安排，都可能在長遠上重新塑造力量平衡。因此川普政府真正需要思考的問題，不應是誰來護航油輪，而是與中國這樣的合作會在多大程度上改變未來的戰略格局。

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