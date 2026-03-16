為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    怕強碰？海委會管碧玲上午出海巡察 中國海警下午侵擾金門海域

    2026/03/16 19:35 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署表示，中國海警越界侵擾金門海域，均經海巡調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警越界侵擾金門海域，均經海巡調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警無視國際情勢緊張仍於今天下午越界侵擾金門海域，均經海巡調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。巧合的是，海洋委員會主委管碧玲今天抵金主持1場國際論壇前，也於上午搭海巡船出海巡察，與中國海警沒有「碰面」。

    事實上，這已經是「第2次巧合」，管碧玲今年2月10日曾抵金慰勞所屬岸巡、海巡弟兄，勉勵春節將屆、堅守崗位，她雖未出海，當天就有中國海警船侵擾金門水域；未料，管碧玲今天上午搭船艇出海視察，中國海警下午就出船侵擾，雙方沒有「巧遇」。

    海巡署金馬澎分署表示，第12巡防區下午2點多偵獲中國海警船出現金門周邊海域，隨即調動巡防艇前推至限制水域線部署；2點50分左右，4艘中國海警編號「14605」、「14533」、 「14603」、「14531」船採編隊航行，自金門外海航近金門南方海域，並自烈嶼南方闖入我國水域，經金門巡防艇快速對應、併航監控，並以中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇持續併航監控下，於下午5點駛出金門限制水域。

    海巡署表示，近期中東情勢緊張，國際原油供應鏈面臨緊迫挑戰，全球能源安全高度戒備，中國海警船編隊航行毫無意義，只是徒耗油料；中國應停止侵擾行為，為區域和平穩定做出貢獻。金馬澎分署及第12巡防區也將持續強化監偵、反應及部署能力，確保海域安全。

    海委會主委管碧玲（右三）搭金門海巡船艇出海巡察。（海洋委員會提供）

    海委會主委管碧玲（右三）搭金門海巡船艇出海巡察。（海洋委員會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播