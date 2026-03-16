怕強碰？海委會管碧玲上午出海巡察 中國海警下午侵擾金門海域

海巡署金馬澎分署表示，中國海警越界侵擾金門海域，均經海巡調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，中國海警無視國際情勢緊張仍於今天下午越界侵擾金門海域，均經海巡調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。巧合的是，海洋委員會主委管碧玲今天抵金主持1場國際論壇前，也於上午搭海巡船出海巡察，與中國海警沒有「碰面」。

事實上，這已經是「第2次巧合」，管碧玲今年2月10日曾抵金慰勞所屬岸巡、海巡弟兄，勉勵春節將屆、堅守崗位，她雖未出海，當天就有中國海警船侵擾金門水域；未料，管碧玲今天上午搭船艇出海視察，中國海警下午就出船侵擾，雙方沒有「巧遇」。

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海巡署金馬澎分署表示，第12巡防區下午2點多偵獲中國海警船出現金門周邊海域，隨即調動巡防艇前推至限制水域線部署；2點50分左右，4艘中國海警編號「14605」、「14533」、 「14603」、「14531」船採編隊航行，自金門外海航近金門南方海域，並自烈嶼南方闖入我國水域，經金門巡防艇快速對應、併航監控，並以中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇持續併航監控下，於下午5點駛出金門限制水域。

海巡署表示，近期中東情勢緊張，國際原油供應鏈面臨緊迫挑戰，全球能源安全高度戒備，中國海警船編隊航行毫無意義，只是徒耗油料；中國應停止侵擾行為，為區域和平穩定做出貢獻。金馬澎分署及第12巡防區也將持續強化監偵、反應及部署能力，確保海域安全。

海委會主委管碧玲（右三）搭金門海巡船艇出海巡察。（海洋委員會提供）

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