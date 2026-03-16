我國法律不承認中共？ 律師翻共諜案憲判狠打臉李貞秀、黃國昌！

引發國籍爭議的民眾黨李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，日前白營主席黃國昌還跳出來護航，稱我國法律上「不承認中華人民共和國」，何來雙重國籍之虞？對此，律師黃帝穎翻出過往相關憲判，狠狠打臉李貞秀和黃國昌！

今天李貞秀在立法院內政委員會首度登場質詢，內政部長劉世芳拒絕上台備詢，民進黨籍召委也宣布官員不必回應李貞秀「女士」，讓李貞秀相當難堪，怒嗆「請尊重中華民國憲法」。事後李貞秀受訪時還痛批，她感覺很不受尊重，用「女士」這樣的稱呼，不僅是對她個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱。

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黃帝穎今天下午在臉書發文，貼出涉入共諜案的前陸軍上校向德恩過去質疑自己在憲法上所保障的權利遭受不法侵害，聲請憲法審查後得到的裁定書，「民眾黨李貞秀女士今質詢時怒嗆『請尊重中華民國憲法』，民眾黨主席黃國昌日前護航李貞秀更辯稱『法律上根本不承認中華人民共和國』。但法律上，不只高院判反滲透法案件判決書白紙黑字『中華人民共和國』，憲法法庭裁定更打臉李貞秀、黃國昌，明白記載『中華人民共和國』，共諜案判決沒有違反法律明確性原則。」

黃帝穎接著說：「李貞秀嗆『請尊重中華民國憲法』，竟未放棄『中華人民共和國國籍』，依據憲法法庭及高院判決白紙黑字『中華人民共和國』，李貞秀明確違反國籍法『公職人員禁止雙重國籍』規定，李貞秀自己辭職，別再違法支領納稅人血汗錢每月近20萬元，才是尊重中華民國憲法。」

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