劉世芳拒李貞秀質詢 台灣北社籲國會維護國安、憲政秩序

民眾黨立委李貞秀今於內政委員會上台質詢，但遭內政部長劉世芳拒絕上台備詢。（記者王藝崧攝）

民眾黨立委李貞秀今（16）日於立法院內政委員會上欲質詢內政部長劉世芳卻遭拒絕，內政委員會召委李柏毅亦表示行政官員可依法不接受李提詢，引發各界議論；對此，台灣北社表示，李在資格爭議尚未釐清之情況下進行質詢，支持行政機關基於法規與國家安全考量，不接受備詢並限制相關資料提供。

台灣北社新聞稿指出，李貞秀的國籍與身分問題長期引發社會高度關注。此一爭議並非單純的個人政治問題，而是涉及我國憲政制度、公職人員忠誠義務與國家安全的重大議題。在相關資格尚未釐清之前，行政機關對敏感資料採取必要限制，本就是依法行政與維護國安的必要作法。

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台灣北社直言，欣見內政部長劉世芳及相關行政官員在委員會中並未因政治壓力而鬆動立場，而是依據法律規範與國家安全考量審慎處理。行政院亦強調相關作為「一切依法辦理」。在當前國際局勢與國安風險日益複雜的情況下，行政機關能夠堅守法治原則，正是民主治理的重要防線。

台灣北社表示，然而部分立法委員在資格爭議尚未釐清之際，仍試圖以國會權力強行要求行政機關提供資料並進行質詢，此舉已對憲政秩序造成傷害與壓力。國會監督行政固然重要，但監督權的行使同樣不能凌駕於憲政秩序與國家安全之上。

台灣北社呼籲，國會各黨團應共同維護民主制度與國家安全，在爭議釐清之前不應強行破壞憲政防線；相關政黨亦應對提名人選負起政治責任，避免讓國家安全議題淪為政治攻防。

台灣是一個民主法治國家，國家的尊嚴必須高於個人的政治操作，在李貞秀立委資格未明之前，憲政防線不容被政治操作突破。台灣北社再次肯定行政機關依法行政、恪守職責的立場，並呼籲社會各界共同守護台灣的憲政秩序與國家安全。

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