陪項柏翰車掃楊梅衝民調 蔡其昌盼給年輕人上場機會

中華職棒會長蔡其昌（右）今日下午桃園楊梅陪同項柏翰（左）車隊掃街。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員電話民調初選今（16日）起至22日展開，其中楊梅區有3人登記搶2席提名競爭激烈，兼任中華職棒會長的立法委員蔡其昌，下午偕桃園市議員許家睿、李宗豪合體新人項柏翰車隊掃街，為即將展開的電話民調全力衝刺；蔡其昌說，項柏翰初選過關的話大選一定也沒問題，盼楊梅鄉親給年輕人機會。

在車隊集合現場，項柏翰團隊準備2支象徵「強棒出擊」的球棒，邀請蔡其昌一同為項柏翰加油打氣，象徵年輕世代勇敢上場、全力揮棒，為楊梅拚出更好的未來！

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蔡其昌表示，棒球場上唯有準備好的人，才有機會站上打擊區。項柏翰踏實、堅定、不怕挑戰。他指出，項柏翰長期投入公共事務，曾在國會與地方政府歷練，對公共政策與地方需求都相當熟悉，是議會的即戰力！他也向楊梅鄉親拜託，電話民調即將開始，希望大家多多接聽電話，給年輕世代一次上場表現的機會，讓願意做事、準備好的人進入議會，為楊梅爭取更多建設與發展。

項柏翰則說，自己將持續努力走遍地方、傾聽鄉親聲音，也懇請鄉親在電話民調期間幫忙顧電話、接電話，支持願意為楊梅打拚的年輕人。

據統計，楊梅區人口成長突破18.2萬人，下屆市議員應選席次4席，在原國民黨市議員涂權吉轉任立委後空出1席，藍綠皆認為該選區有望突破，參選者眾。現任國民黨周玉琴、民進黨鄭淑方及無黨籍李家興皆尋求連任，綠營有新人項柏翰、黃盈淇加入戰局，初選民調3搶1；藍營周玉琴享有女性保障名額，新人則有羅志強、古振豐、劉定唐拚民調，同樣是3搶1。

中華職棒會長蔡其昌（右2）、桃園市議員許家睿（左1）、李宗豪（右1）期許項柏翰（左2）能在初選揮出強棒。（記者李容萍攝）

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