翁曉玲引網傳AI影片質疑賴清德身分 許淑華：中國資訊戰滲透藍委

民進黨籍台北市議員許淑華指出，連翁曉玲都直接引述中國造假影片的錯誤資料，可以知道資訊戰滲透有多無孔不入。（取自許淑華臉書）

國民黨不分區立委翁曉玲近日引述網路傳言，質疑總統賴清德身分；民進黨籍台北市議員許淑華表示，連翁曉玲都直接引述中國造假影片的錯誤資料，可以知道資訊戰滲透有多無孔不入。她並以立委沈伯洋過去的研究成果指出，「中共認知作戰最重要的受害者，其實是國民黨。」

翁曉玲不滿賴清德在台灣智庫研討會上所說：「國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差。」在臉書發文說「網路上一直有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系『新潮流』」，質疑「賴清德是台灣人嗎？」

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許淑華在臉書發文駁斥翁曉玲的內容說，「連翁曉玲都直接引述中國造假影片的錯誤資料，你就知道資訊戰滲透有多無孔不入。」許淑華說，仔細檢視翁曉玲引用的歷史資料，有許多明顯錯誤，包括把二戰後滯留台灣生活的日籍人口數據異常誇大，史實約6000人，翁曉玲說有百萬；還把黨外運動時期重要的《新潮流雜誌》，誤認為日本籍後代組成，其實《新潮流雜誌》有無數外省籍前輩參與，為台灣的民主改革付出一生。

許淑華說，有持續關注中國資訊戰的人，不難發現翁曉玲所引用的許多論點，正是最近在社群平台上流傳的中國AI假影片內容；影片以強烈仇恨情緒包裝，搭配大量錯誤甚至虛構的歷史資料，就是想干擾民主社會的公共討論。諷刺的是，各界一直在提醒台灣社會要警覺中國AI假影片，沒想到，連堂堂國民黨立委翁曉玲都被騙。而立委沈伯洋過去擔任台北大學犯罪學研究所所長的一份研究成果，更是直接指出，「中共認知作戰最重要的受害者，其實是國民黨。」

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