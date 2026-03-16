馬辦切割？馬英九基金會：蕭旭岑已離職「言行不能代表馬英九」2026/03/16 12:09 記者林欣漢／台北報導
馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。（資料照）
馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續。未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九前總統的立場。
國民黨主席鄭麗文去年當選後，任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，去年11月後執行長由副執行長王光慈升任，時隔僅4個月，聘請戴遐齡擔任執行長。聲明表示，戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長，行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。
國民黨主席鄭麗文去年當選後，任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，去年11月後執行長由副執行長王光慈升任，時隔僅4個月，聘請戴遐齡擔任執行長。聲明表示，戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長，行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。