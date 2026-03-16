為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬辦切割？馬英九基金會：蕭旭岑已離職「言行不能代表馬英九」

    2026/03/16 12:09 記者林欣漢／台北報導
    馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。（資料照）

    馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。（資料照）

    馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續。未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九前總統的立場。

    國民黨主席鄭麗文去年當選後，任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，去年11月後執行長由副執行長王光慈升任，時隔僅4個月，聘請戴遐齡擔任執行長。聲明表示，戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長，行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播