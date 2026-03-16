從照顧家庭、社會、到台灣的未來！范雲偕多名綠委推11大優先法案

民進黨立委范雲（中）、陳培瑜（左一）、林月琴（左二）、吳思瑤（左三）等人16日舉行「全國都照顧：看得到、吃得到」為下一代而戰連線11大優先法案記者會。（記者廖振輝攝）

民進黨立院黨團書記長范雲今召集多名黨內立委成立的「為下一代而戰連線」並召開記者會宣布11大優先法案，成員包含范雲、黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等人橫跨五個委員會，推動11項照顧下一代、職場家庭蠟燭兩頭燒的爸媽、社會正義、台灣未來法案，盼為下一代打造更好的未來。

范雲指出，本次優先法案聚焦「全國都照顧」，優先法案分別為「就業保險法」推動育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、「性別平等工作法」勞工家庭照顧假比照公務員有薪；「兒少權法」、「教育人員任用條例」、「兒童托育服務法」，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

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范雲補充，「刑法第80條」促性侵未成年追訴期自成年起算、「社會救助法」消除（中）低收入戶過於嚴苛的門檻、「障權法」提高障礙者自立生活與個人助理的資源與支持、「不義遺址條例」強化不義遺址的研究量能，推動轉型正義工程；「照顧台灣未來」的1.25兆強軍條例、立委赴中法案，建構台灣自身軟硬體安全體系，從打造台灣之盾、非紅供應鏈，到要求民選公職人員赴中應公開揭露等。

立委黃捷說明，為落實性別平等育兒並減輕家長負擔，已提案推動「就業保險法」增訂「6+1」配套機制，勞動部也已預告修法：凡父母雙方均各請滿6個月育嬰留職停薪津貼，即可額外各領取第7個月津貼。現行男性申請育嬰津貼比例僅約26%，希望透過加碼一個月的誘因，實質鼓勵父親參與育兒、並給新手家長更多支持。

立委林月琴說，在「兒童托育服務法」立法過程中，特別關注孩子安置於保母家的制度規範，也重視第一線保母反映的實務困境；目前法案已進入朝野協商階段，本會期將全力推動儘速完成立法，「托育不能只求有，更要顧品質；制度不能只管機構，也要把孩子真正放在中心。」

針對台灣不義遺址的系統化保存，立委林宜瑾提及，專法的訂立與執行仍有其必須，才能藉實體標示銘記歷史傷痛，並推動個別場址的保存。中央各部會在行政院的推動轉型正義會報指示下，多半已配合辦理「不義遺址標示系統」的設置，目前卻面臨許多地方政府以各種理由推託而不願辦理的情形；此外，多個地方政府回覆文化部希望「待專法通過再落實標示」，可見地方政府的消極與不願配合。

在國防安全方面，立委羅美玲指出，行政院提出的「1.25兆國防特別條例」攸關台灣主權與未來世代的重要國安工程，內容涵蓋精準火砲、遠程打擊、防空系統、無人機反制、AI與指揮管制系統及台美研發合作等面向，建構完整作戰體系，同時也協助厚植台灣本土國防產業基礎。她呼籲，希望朝野回歸理性與專業，支持院版國防特別條例，為台灣建立長期防衛韌性，也為下一代撐起最堅實的安全保護傘。

針對立委赴中法案，立委沈伯洋說明，立委可以知悉政府機關的所有機密，但卻不受管制，可以自由來往中國、香港、澳門等地，早已成為國家安全的一道破口。為了確保國家安全的維護，他早在第一會期就提出「兩岸條例修正案」，明定立委赴中必須申報，並在第三會期提出「港澳條例修正案」，將香港、澳門也納入申報範圍；但這些國安法案，至今連一讀都還未完成，呼籲藍白應儘速讓草案進入委員會討論，共同維護國家安全。

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