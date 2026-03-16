擴大警消「深夜危勞津貼」 內政部：尚未定案

內政部長劉世芳。（記者王藝菘攝）

警消人員半夜0點到清晨6點出外勤者，每小時可領百元「深夜危勞津貼」，自2024年6月提高實施，民進黨立委去年在立法院臨時提案，要求駐地內備勤人員也納入核發範圍。對於擴大深夜危勞津貼進度，內政部長劉世芳今日表示，我們還是在極力爭取，這部分尚未定案。

立法院內政委員會今日邀請內政部進行業務報告，民進黨立委蘇巧慧質詢問及，去年11月有提案，希望內政部擴大深夜危勞津貼核發範圍，目前研議進度為何？劉世芳說，深夜危勞津貼核發範圍，在勤部分沒問題，備勤部分因人數會擴大非常多，除了警消外，還有海巡等，政院主計總處核算時碰到困難。

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民進黨立委黃捷也關切擴大深夜危勞津貼進度，警政署長張榮興指出，去年11月已經報到行政院，目前送到行政院人事行政總處，警政署有到人總溝通，因為海巡也要比照辦理，人總目前正在研議及彙整各單位資料。

國民黨立委張智倫質詢問及，今年警察缺額創新高，高達2402人，基層警察是非常辛苦的工作，警察職等或俸點有無可能提高？劉世芳回應，對於警察福利的爭取是不分黨派，俸點及職等需要跟考試院和人事行政總處討論。

張榮興則說，會跟相關單位研議，也要跟考試院和人總協調，譬如像是警員加給經過努力爭取，行政院已於去年核定。

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