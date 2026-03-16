玉山論壇》斐濟前總理喬馬漢：台灣為主權國家 應獲國際承認

「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式16日在台北舉行，總統賴清德應邀出席並與貴賓合影。（記者方賓照攝）

第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今（16）日在台北美福大飯店登場。斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）在開幕致詞時強調，台灣作為主權獨立國家，應獲得其應得的國際承認。

喬馬漢指出，台灣面積雖然僅約其家鄉斐濟的兩倍大，卻克服萬難成為印太地區最令人欽佩的經濟體與民主國家。他強調，在全球武裝衝突導致供應鏈中斷、通膨加劇之際，台灣的「新南向政策」為小島國家提供戰略機會。喬馬漢特別感謝台灣在公衛、教育、再生能源及農業技術上的專業，認為這是斐濟應對糧食安全挑戰的關鍵。

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「斐濟是個務農國家，有潛力生產各類作物供應國內及鄰近國家的斐濟僑民市場」，喬馬漢說，台灣技術能幫助斐濟農業現代化。他更強調，斐濟作為主權獨立國家，不應猶豫與真心助斐的國家全面交往，並呼籲，「台灣應獲得國際社會應有的承認」。

菲律賓前副總統羅貝多（Leni Robredo）則從「納加市」（Naga City）市長的實踐經驗出發，探討民主政府如何在不確定時代為人民交付成果。她介紹納加市的願景是「An Maogmang Lugar」（菲律賓語快樂的地方），核心在於建立歸屬感。她詳細說明了「人民議會」模式，賦予民間組織席位以參與預算編列，展現參與式治理的精神。

羅貝多更分享其開發的「MyNaga」App，該程式具備模組化與可擴展性，能將市民舉報的問題轉化為地理數據，精準指引施政方向。她強調，「技術的優劣取決於意圖」，唯有結合強大的公民文化，才能讓數位工具服務於大眾利益。她呼籲印太區域社群將技術里程碑轉化為民主成就，建立一個資訊透明、賦權公民的共同未來，並以菲語「Mabuhay（萬歲）」向與會者致意。

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