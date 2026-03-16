玉山論壇》古屋圭司代轉高市早苗賀詞 拋日美台「軍樂隊」交流：中國無權置喙

「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式16日在台北舉行，圖為日華議員懇談會會長古屋圭司。（記者方賓照攝）

第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今（16）日在台北舉行，日本「日華議員懇談會」會長、眾議院憲法審查會會長古屋圭司連續第9年應邀出席。古屋除轉達日本首位女性首相高市早苗對賴清德總統的謝意與區域願景，更針對台海安全提出具體文化外交提案，建議推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的軍樂隊進行文化交流，並強調中方對此無權置喙。

古屋圭司在演說中首先代讀高市早苗首相的訊息。高市強調，「一個不接受挑戰的國家就沒有未來」，日本政府致力於實現「自由開放的印太地區」（FOIP），並守護該區域的和平與穩定。古屋指出，賴總統提出的「變局即機會」與日方願景一致，雙方應在台積電（TSMC）赴日投資的基礎上，進一步加強能源安全、供應鏈韌性、災害防治及網路安全的「危機管理投資」。

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面對複雜的國際局勢，古屋提到日本在應對伊朗核擴散議題上的立場，並指出若荷姆茲海峽航行安全受影響，日本將與國際能源總署（IEA）協調釋放石油存量以穩定經濟。他藉此類比區域穩定的重要性，強調日本絕不容許以武力單方面改變台海現狀。

針對中國近期對高市首相「台灣有事」言論的過度反應，包括暫停日本水產品進口及限制旅遊，古屋點名批評中國外交部長王毅誤解事實，並稱中方的「混合戰」意在對台洗腦、煽動不安，「日本沒有理由做出任何讓步」。他並感謝台灣解除對日本五縣食品的進口限制，認為這是「溫暖的情誼」。

至於促進台日民間紐帶，古屋提到去年已達成在日台灣人「戶籍登記原籍地標示為台灣」的具體成果，維護了7萬名在日台人的尊嚴。此外，他大力推動日本學校赴台修學旅行，讓下一代傳承情誼。古屋最後拋出提議，應推動日、美、台「軍樂隊」的文化交流作為和平象徵，「這純屬文化交流，中國沒有權利說三道四」，日本將大膽與台灣共同迎接挑戰。

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