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    首頁 > 政治

    拉抬205％！前藍委吳光訓涉操縱康友權證 借女兒吳怡玎帳戶撈928萬

    2026/03/16 10:33 記者劉詠韻／台北報導
    前國民黨立委吳光訓。（資料照）

    前國民黨立委吳光訓。（資料照）

    前國民黨立委吳光訓因炒作捷超股票案，目前正在屏東監獄服刑，卻又被查出另涉操縱市場。台北地檢署調查，吳於2018年間以女兒吳怡玎等3人名下帳戶，操縱康友-KY認購權證「康友麥證7B購01」，並透過相對成交等手法拉抬價格，最高漲幅一度達205%，不法獲利928萬餘元，近期偵結後，依違反證券交易法及毀損債權罪將他提起公訴。

    檢調查出，吳光訓曾因亞瑟科技公司的債務問題，遭士林地方法院判決須連帶給付逾4172萬元。為規避強制執行，吳自2015年起，將資產轉移至其子女名下證券帳戶，大量買進、賣出康友-KY股票，藉此隱匿財產，致使債權人受損。

    檢方追查發現，吳光訓於2018年9月1日至10月19日期間，利用長女吳怡玎、次女吳怡利及其子吳郁展的帳戶對康友麥證進行「相對成交」，並以同一標的股票（康友-KY）為基準，大量買進並賣出其認購權證。透過人為拉抬，該權證收盤價漲幅一度高達205%，振幅達232.5%，遠超同期間標的股票變動，期間合計買進5350仟單位、賣出10490仟單位，不法獲利約928萬元。

    檢方認定，吳光訓涉及刑法第356條「毀損債權罪」，以及證券交易法第155條「操縱有價證券價格罪」，考量兩罪意圖各別、行為互殊，建請法院分論併罰，並針對其非法所得928萬3000元，依法宣告沒收或追徵其價額。

    實際上，吳光訓18年前即炒作捷超股票，不法獲利2213萬餘元，一審依證券交易法「高買證券罪」判處4年徒刑，二審則依「製造證券交易活絡表象罪」改判3年6月；更一審逆轉無罪，更二審再依「高買證券罪」判處2年6月徒刑、沒收犯罪所得，最高法院於2023年駁回上訴，全案確定。

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