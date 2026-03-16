劉世芳拒上台 中配李貞秀首度質詢對空氣問話

立法院內政委員會，民眾黨立委李貞秀上台質詢。（記者王藝菘攝）

中配李貞秀仍未放棄中國籍，被認定立委參選資格有問題，她今日首度在立法院內政委員會登場質詢，內委會召委李柏毅宣布，官員不必接受李貞秀質詢。內政部長劉世芳則未上備詢台，李貞秀只好面對空的質詢台質詢，她不滿嗆聲說，我是中華民國立法委員，接下來也要叫劉世芳「女士」。

會議主席、民進黨籍召委李柏毅說，基於韓院長上週協商法律的結論，我會尊重李貞秀上台發言，但行政院立場表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應。

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李貞秀上質詢台時說，有請劉世芳「女士」上台。李柏毅指出，我再重申一次，基於韓院長對於法律協商的結論，委員會尊重李貞秀上台發言，但我們也尊重行政院的結論，行政官員可以不必回應，也不必提供資料。

李貞秀嗆聲說，「今天內政委員會本來應該討論民生議題，顯然內政部的態度是不關心民生，只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，請主席做出公正裁示，請尊重已經就任的立法委員」。

李貞秀再度說，請劉世芳部長上台。李柏毅當場回話，「官員可以不用上台」；李貞秀不滿說，行政部門這樣態度意義何在？台灣是法治國家，中華民國憲法還在這邊，請依循法律判決。李柏毅回嗆，法院還沒有判決，法律不能夠協商的。

李貞秀又說，我是合法的中華民國立法委員，要請劉世芳上台。你是中華民國內政部長，請尊重中華民國憲法。民進黨立委王美惠痛批，中華民國憲法不允許雙重國籍。李柏毅大酸說，內政部可以在休息時間，針對「民眾」質疑做出回應。

沒有部會官員上台備詢。（記者王藝菘攝）

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