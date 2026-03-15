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    首頁 > 政治

    與柯文哲曖昧競合？ 黃國昌：傳言、揣測真的大可不必

    2026/03/15 18:18 記者黃政嘉／新北報導
    對於媒體提到在民眾黨中，黨主席黃國昌與柯文哲的領導權處於曖昧的競合狀態，黃國昌（右）回應，這應該都是過度的揣測，大可不必。（記者黃政嘉攝）

    對於媒體提到在民眾黨中，黨主席黃國昌與柯文哲的領導權處於曖昧的競合狀態，黃國昌（右）回應，這應該都是過度的揣測，大可不必。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌今天邀「館長」陳之漢到新莊參訪他的新北市長競選總部，他事前接受媒體聯訪，對於媒體提到，在民眾黨中，他與柯文哲的領導權處於1種比較曖昧的競合狀態，藍白合雖然說節奏較穩，但柯文哲仍然是變數一事，黃國昌回應，這應該都是過度的揣測，大可不必，他強調，他跟柯文哲之間的默契、互信跟分工是非常清楚的。

    對於在民眾黨與柯文哲的領導權競合一事，黃國昌表示，他覺得這應該都是過度的揣測啦，因為從過去到現在，針對我跟我們老大柯文哲主席彼此之間想要見縫插針或挑撥離間的，從來都沒停過，但也從來沒有成功過，「我跟（前）主席柯文哲彼此之間，我們的默契、互信跟分工其實是非常清楚的」。

    他舉例，以過去這24小時來講，從昨天深夜到今天中午，「我們都還不斷地在交換訊息」，針對政黨合作協議的部分，基本上規劃、構想跟裡面的內容，老大（柯文哲）也都非常清楚地掌握，「所以其實我覺得這樣的傳言、揣測真的大可不必，我們有非常清楚的目標，也非常有節奏的在朝向這個目標邁進」，請大家拭目以待，民眾黨就是一個說到做到的政黨。

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