謝典霖「靠爸」還洋洋得意 吳音寧：姊弟倆沒家族就只是路人

行政院中部辦公室副執行長吳音寧臉書PO文評論謝典霖姊弟，她強調，社會應在乎年輕人有無公平競爭的機會。（翻攝自吳音寧臉書）

彰化縣議長謝典霖最近話題不斷，除了自爆爸媽沒有支持姊姊謝衣鳯選縣長外，又臉書PO短影音自嗨，自己因為「靠爸」才能30歲當議長。對此，吳音寧說，謝家姊弟，沒有家族的支持，就是一個「路人」。社會應該在意的是，如何讓有能力的年輕人，能夠有公平的機會，發展的空間，這才是最重要的事！

行政院中部辦公室副執行長吳音寧臉書PO文說，彰化謝家姊弟相爭，大家都在看戲。謝典霖更高調自稱「靠爸族」，說他和謝衣鳯如果沒有家族的支持，他和謝衣鳯就只是路人，什麼都不是！

請繼續往下閱讀...

謝家姊弟當議長、當立委，都多少年了，看似握有權力，實則傀儡般，要聽長輩決定。而聽長輩決定也就算了，竟然還靠爸靠得這麼洋洋得意?!

吳音寧強調，謝家的這齣家庭宮鬥劇，就讓他們姊弟繼續去演、去鬥爭吧！而社會應該在意的是，如何讓有能力的年輕人，能夠有公平的機會，發展的空間，這才是最最重要的事！

吳音寧的貼文選用一張年輕人在烈日下揮汗種田的照片，似乎在暗諷，謝家姊、弟天生「框金又包銀」，農家子弟只能向老天掙一口飯吃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法