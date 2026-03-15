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    首頁 > 政治

    台中「姊弟之爭」起風了？國民黨議員搶邀約 江啟臣行程滿檔

    2026/03/15 18:23 記者黃旭磊／台中報導
    立法院副院長江啟臣（中）今天由台中大里市議員林碧秀安排舉辦見面會。（記者黃旭磊攝）

    立法院副院長江啟臣（中）今天由台中大里市議員林碧秀安排舉辦見面會。（記者黃旭磊攝）

    國民黨下週25日至31日舉行初選民調，協調台中市長「姊弟爭」人選出線，立法院副院長江啟臣下午由台中大里市議員林碧秀安排舉辦見面會，立委王育敏、李彥秀及羅廷瑋助講，在場人士透露，「民調前，議員搶表態了」，下週二（17日）至週五，江啟臣每晚由議員安排晚會。

    國民黨台中「姊弟爭」江啟臣、立委楊瓊瓔持續纏鬥，2人將在下週接受民調考驗決定誰出線，江啟臣今天（15日）下午在大里金城宮爭取支持。王育敏站台強調，江啟臣在8年前民調以0.6%輸給盧秀燕，「幾乎是幾通電話差距」，下週將再次以民調決定出線，民進黨的人、包括罷團都出來，刻意不讓江啟臣出線，「不要讓民進黨見縫插針。」

    在場人士透露，國民黨25日至31日的初選民調，可能以3家民調公司進行，屆時不排除綠營支持者「唯一支持」較弱參選人，讓民進黨台中市長參選人何欣純順利當選。為此，國民黨台中市議員在民調前，17至20日先從烏日區吳瓊華議員邀約，幾乎每晚都有議員邀請辦加油會，拜託選民「電話民調，唯一支持江啟臣」。

    國民黨台中「姊弟爭」將以電話民調結果決定誰出線。（記者黃旭磊攝）

    國民黨台中「姊弟爭」將以電話民調結果決定誰出線。（記者黃旭磊攝）

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