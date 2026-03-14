想解除境管赴日參加兒子畢典挨轟 柯文哲揭始末還嗆：關我屁事？

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

京華城案26日即將宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，卻稱兒子就讀東大博士班24日辦畢典，希望解除柯境管赴日，引發外界砲轟。近日柯文哲回應這起爭議，隨口丟出了一句「關我屁事」！

陳佩琪日前在廣播節目透露，柯文哲希望宣判前2天聲請解除出境管制，去東京參加兒子的畢典，消息一出馬上遭大批網友痛罵根本是想逃亡。後續陳佩琪在社群PO出一封東京大學的英文E-mail，企圖證明學校真的有邀請家屬參加兒子畢典，但馬上被眼尖網友抓包，這封所謂「邀請函」，根本是去「討來的」，痛批柯家為了政治操弄、營造遭司法迫害，把臉丟到日本去。

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而柯文哲12日上資深媒體人錢怡君主持的網路節目《錢子梅政經》接受專訪時被問到這件事，回應稱：「這個是這樣啦齁，我每天看那個……我是很少看電視的，但那個YouTube還是會看，有人講說什麼我故意要在審判前面丟出來，ㄟ東京帝國大學畢業典禮的那個時間是我可以決定的嗎？日本是一年兩次的，3月跟9月，阿他（兒子柯傅堯）是去年10月才完成畢業論文，所以是輪到今年，故事就這麼簡單。」

他接著說：「審判的時間不是我決定的，東京帝國大學畢業典禮的時間也不是我決定的，那所以……這關我屁事？那個是我兒子的老師寫信跟他說你要來參加畢業典禮，我兒子當然就會問我太太啊，問說媽媽要不要去，阿媽媽很想去，媽媽就開始來遊說我，我就說好啦好啦，問看看律師，叫律師去聲請（解除境管），故事就這麼簡單。」柯文哲又說，如果批准沒過，會失望的就陳佩琪，「我是可去可不去啦」。

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