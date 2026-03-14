爭取中間選票！港湖藍綠皆提配票策略 高嘉瑜：港湖沒有分裂的本錢

回鍋參選台北市第二選區市議員選舉的高嘉瑜強調，港湖沒有分裂的本錢，努力團結內湖南港泛綠選民，去爭取中間選票，才有可能4席全上。（資料照）

台北市第二選區（內湖、南港）傳統基本盤分佈藍大於綠，9席現任議員藍營基本盤5席、綠營基本盤3至4席，綠營吸票機高嘉瑜與基進黨候選人吳欣岱，雙姝回鍋參選，動向備受關注。不過近年選區人口結構轉變，爭取游離選票亦成關鍵，日前民進黨高嘉瑜拋出「四季紅」配票戰略，國民黨籍議員闕枚莎今（14日）也提出未來應採聯合競選模式。高嘉瑜強調，港湖沒有分裂的本錢，努力團結內湖南港泛綠選民，去爭取到中間選票，才有可能4席全上。

高嘉瑜表示，以歷次選票結構，包含市長、立委、議員來看，國民黨基本盤就是12萬票，港湖沒有分裂的本錢，過去如果泛綠分裂，民進黨就是掉一席，讓國民黨漁翁得利。

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高嘉瑜說，民進黨最好的成績在港湖就是4席，2022年掉了一席，讓國民黨變成5席，2024年更是讓國民黨拿到關鍵一席，變成國會最大黨，關鍵一席都是在港湖，目標就是民進黨內湖南港4席全上，呼籲團結選票，票票民進黨，港湖全壘打，讓民進黨4席全上。

高嘉瑜說，爭取游離選票就是努力拜訪基層，過去問政積極處理民生、經濟相關議題，不管是她議員任內把內湖捷運聯開案移送監察院，慈濟保護區的開發案，以及許多地方的居住正義，相信選民都有看到。

高嘉瑜表示，她都會站在人民角度為人民發聲、爭取權益，支持台灣本土性這點毋庸置疑，這也是民進黨的基本價值，努力團結內湖南港泛綠選民，去爭取中間選票，才有可能4席全上。

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