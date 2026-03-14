新北雲林同鄉會藍綠拚場 蕭美琴籲選民支持國防預算、挺蘇巧慧

今（14）日新北市雲林同鄉會總會舉行理監事會議與新春團拜，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧（右二）有副總統蕭美琴（右三）助陣輔選。（記者黃子暘攝）

年底九合一選舉新北市長選戰開打，今（14）日新北市雲林同鄉會總會舉行理監事會議與新春團拜，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧有副總統蕭美琴現身助陣，緊接著新北市長侯友宜也到場為壓軸登場的國民黨市長參選人李四川輔選。蕭美琴表示，台灣面對內外挑戰之下，總能克服萬難向前，國防預算仍要拜託社會共同支持，此外，也希望選民支持有魄力又溫暖的蘇巧慧用全方位的專業投入新北市治理。

蕭美琴說，台灣近幾年在國際上面臨外在挑戰與內部壓力，但台灣總是能克服萬難往前，經濟成長率亮眼，讓外國民代、官員、學者都感到欽佩，但她要說，「我們還不滿意」，總統賴清德更希望照顧百工百業，並擴大對於幼兒等族群的照顧，讓在新北拚事業的大眾無後顧之憂，但也要特別拜託大家，國防預算雖在立法院取得部分進展，仍有許多需要推進，盼獲得大眾支持，讓大家在無安全顧慮之下全力拚經濟，國家更富裕。

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此外，蕭美琴也向選民推薦蘇巧慧。她指出，蘇巧慧雖年輕，但已累積多年政治歷練與智慧，也有超強政策能力，並有其父親、前行政院長蘇貞昌的魄力與積極、認真，兼具「水獺媽媽」溫暖的心、柔軟的身段，還有全力突破現狀的拚勁，盼選民支持她發揮專業治理新北市。

蘇巧慧表示，很感謝、感動鄉親支持她擔任民意代表，10年來一步步走到此處，同鄉會在座都是白手起家、台灣精神的展現，年輕一輩就是看著大家的故事、成就，因此知道自己的責任，新的時代已經來了，就是年輕一代要扛起來，她用過往成績作保證，「新北隊」蘇巧慧與民進黨市議員參選人們一定用努力認真的態度服務大眾。

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