鄭麗文、黃國昌開記者會 提供藍白4領域共同願景

國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌在會後握手致意。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天上午一起召開「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，鄭麗文揭櫫「正視民生、聯合治理、務實前行」等3大方向，強調這是藍白兩黨會一直堅定完成到2028政黨輪替的重要磐石與初心；黃國昌則說，今天藍白兩黨向全民宣示，未來無論誰執政當家，兩黨共同願景都會是地方政府、議會要完成的價值目標，這也是台灣民主史上非常巨大的一步。

鄭麗文、黃國昌繼去年底共同承諾「以行動，顧台灣！」後，透過兩黨智庫對接討論，今日雙方再一起提出「社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理」等4大領域共同願景。

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鄭麗文表示，藍白共同提出政策願景是「台灣民主政治跨越的重要里程碑」，也是讓台灣民主走向更成熟的階段，台灣民主從今天起要進入更成熟的階段，透過對話、溝通、協調與合作，回應更廣大的民意需求，藍白合作跨出了重要的一步，國民黨陸續完成縣市長參選人提名後，將進入兩黨合作提名作業階段。

鄭麗文指出，2026年是地方大選，地方自治最為基層、最草根，因此「民生問題」才是今年大選的中心與核心，她並強調「聯合治理」的重要性，是成熟民主與進步的展現，能極大化人民的需求，使之受到全方位的照顧，在絕大多數的內閣制國家，「聯合治理」一向是常態，這是台灣民主必須學習的，而藍白合作絕對遵循民主原則，向選民與支持者百分之百負責任。

黃國昌則表示，民眾黨是說到做到的政黨，過去3個月媒體對於藍白合作有各種揣測與見縫插針，還有民進黨的冷嘲熱諷，但一群來自藍白兩黨的人，為了台灣困境、共同未來埋首工作，透過對話、溝通找到台灣未來可以共同努力的基礎，前總統蔡英文曾說要為年輕人打造更好的國家，但10年過去後，賴清德總統接任後，台灣竟成全世界生育率最低、老化速度最快，薪資持續凍漲、房價飆漲，年輕人不敢孕育下一代的國家，政府還帶頭撕裂社會、分化人民。

黃國昌說，2023年5月20日前民眾黨主席柯文哲宣布參選總統的那一天，向社會報告希望以聯合政府創造和諧社會，以包容團結台灣，柯文哲這些話民眾黨從未忘記，會持續以行動推進這個理念，一路走來兩黨已經向台灣社會展示雖有各自主體性與主張，但仍能為這塊土地共同努力，找到共同基礎，從立法層次，再到地方聯合治理，這不僅是選舉合作，更不涉及權位交換。

黃國昌指出，台灣必須正向思考，以投資代替掏空，自己與鄭麗文推動「台灣未來帳戶」，過去民進黨冷嘲熱諷，行政部門抗拒，但立法院新會期他看到行政院長卓榮泰的施政報告後，這個理念構想已經成為民進黨政府仿效的方向，這就是在野團結合作帶給執政黨的刺激。

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