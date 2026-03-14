卓榮泰包機赴日挺棒球 蔡其昌：院長遭受「無的放矢」攻擊

身兼中華職棒會長的立院民進黨總召蔡其昌（右）陪同子弟兵陳映辰拜票。（記者張軒哲攝）

立法院民進黨總召蔡其昌府甫上任，針對他身兼中華職棒會長，媒體詢問關於與行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽一事，蔡其昌說，卓院長本來就很辛苦，他面對日本交流的部分，為了不被中國打壓，他必須要低調行事，然而卻又因此遭受許多「無的放矢」的攻擊，覺得院長真的難為了，謝謝院長對棒球的支持。

蔡其昌今日上午至大雅市場，力挺子弟兵民進黨市議員擬參選人陳映辰站台掃街，他受訪指出，中華職棒任期本來就是一個制度，一任3年，2任6年，時間到了就應該要交棒。這個就是規定制度。期待6個球團一定可以挑選出一個最好的會長、更厲害的會長，來把中華職棒繼續往下帶領。

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蔡其昌說，未來一年的任期還有很多事情要做，持續精進服務球迷的工作，思考職棒內部如何鼓勵大家繼續投資，讓職棒的產值越來越大。因為「餅」越來越大，選手就能得到更好的照顧。

蔡其昌說，國際交流方面包含如何讓國外的球迷也能喜歡上台灣的棒球，這也從很多面向在努力。其實一年的時間也可以做很多事，會繼續努力。

蔡其昌強調，棒球的價值與超越黨派，棒球沒有顏色，很高興不管是國家的代表、行政院長，或者是立法院各黨派的委員，只要能挺棒球、愛棒球，相信都是最好的事情。因為棒球隊代表了國家、代表了國家的榮譽，也代表了台灣的精神。

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