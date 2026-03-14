傳美將宣布4500億對台軍售 蘇紫雲：有效增強我空防、在野「黑箱說」不存在

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。（資料照）

外媒「路透」近日披露，美國川普政府擬於近期推出高達140億美元（約新台幣4500億元）的對台軍售案。對此，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（14）日受訪表示，此消息已第二次經外媒披露美方消息，具高度可信度，且屬於國防部研擬的1.25兆特別預算中的「防空系統」範疇。

針對在野黨質疑軍購案未經披露為「黑箱作業」，蘇紫雲駁斥強調，事前已透過機密會議說明，且台灣軍購廉能受國際肯定，在美國未正式知會國會前保密，完全是尊重國際軍售慣例。

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蘇紫雲指出，國防部規劃的1.25兆特別預算大致分為三大架構：已公布的地面防衛作戰、防空系統（包含此次外媒傳出的140億美元及60億不對稱作戰武器），以及國防自主生產。針對140億美元軍售內容，他分析，將包含愛國者三型飛彈，預計將為台灣增加第四個愛國者防空營。屆時我國將具備約32套發射器，並增加儲彈量至兩到三個基數，藉此建構更完整的中高空飛彈防禦系統。

此外，軍售也涵蓋NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）。蘇紫雲說明，增加採購NASAMS套數，主要是為了抵禦中共「戰備警巡」船艦，防範其在24海浬處就有機會發動群體飛彈攻擊，同時能有效彌補中間空層的防禦空隙。

針對在野黨黨團批評發價書授權過程「黑箱、行政失能」，蘇紫雲澄清，國防部在事前皆有透過相關機密會議，或個別拜會國防委員會委員時提及說明。這是兼顧美方規範與國內政治程序的需求，採取對決策領袖報告的方式，絕對不是黑箱。他強調，在美國正式知會國會前先列為機密，完全是尊重國際軍售的慣例，美方公告後我方才會公告。

蘇紫雲進一步表示，台灣國防採購的廉能受到國際透明組織肯定，貪腐風險極低、僅次於德國。他形容現任國防部長顧立雄是「反貪老虎」，擁有金管會與律師背景，對金流監控極為嚴謹，加上美國政府也會把關（例如先前主動追回雷神公司維修設備的溢價款），軍購案要出現貪腐是不太可能的。

對於1.25兆預算的評估過程，蘇紫雲也駁斥外界「只靠三張紙就要1.25兆」的錯假訊息。他說明，這不僅是近兩年的規劃，而是經歷長期的威脅評估、作戰需求分析、系統分析，再到蒙特瑞會議與華美軍事會議中與美方盟友共同評估，並經過美國行政部門繁瑣的跨部會協調，背後是一連串由軍人專業主導的嚴謹計畫流程。

面對藍白陣營擬另提3500億或4000億的預算規模，蘇紫雲直言這將造成行政效率上的「疊床架屋」。他呼籲，國防超乎黨派，立法機關應站在政府一體的立場，在合理監督下先讓1.25兆的預算架構通過，待未來每一筆發價書到來時再進行細部的審查，讓整體軍購程序更為流暢妥切。

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