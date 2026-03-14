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    首頁 > 政治

    朱立倫合體北北桃首長、參選人造勢 鄭麗文：樂見所有黨內同志輔選

    2026/03/14 11:53 記者施曉光／台北報導
    國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，國民黨主席鄭麗文出席。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，國民黨主席鄭麗文出席。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文今天上午與民眾黨主席黃國昌一起召開「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，同一時間前國民黨主席朱立倫與藍營北北桃地方首長、參選人合體造勢，面對媒體詢問未來選戰是否會尋求朱立倫的意見協助？鄭麗文回應，對於所有黨內同志願意加入，一起為2026選戰加油、輔選，她都樂觀其成。

    鄭麗文強調，國民黨有各種方式，不論是在培育年輕人，強化論述，或針對今年底的選舉，與各縣市政府、團隊一起合作輔選，她都樂觀其成，也希望所有黨內同志都願意加入為2026選戰加油、輔選，她非常樂意看到，而且對於黨內的各種聲音，她也一定會納入並尊重，沒有問題。

    此外，針對民進黨發言人質疑國民黨為了實現「鄭習會」的幻想，極力阻止軍購特別條例審查，鄭麗文反擊表示，民進黨的造謠團隊已經到了匪夷所思，讓大家覺得誇張的地步，從她上任黨魁以來，就排了很多「鄭習會」的行程，已經變成荒唐的笑話。

    鄭麗文指出，前總統馬英九執政8年以及她就任黨魁以來，已經證明兩岸可以立即恢復和平、對話與交流，唯一基礎就是「九二共識」、反對台獨，只要民進黨接受並下架無用的「台獨黨綱」，過去民進黨籍的前總統陳水扁、蔡英文以及現任總統賴清德也都公開宣示不可能台獨，台獨不存在，「既然不存在台獨，為何不下架「台獨黨綱」？「說不定賴清德比我更想見到習近平，但民進黨就是裝睡的人叫不醒！」

    鄭麗文強調，只要「九二共識」、反台獨，兩岸就可以和平、對話、交流，不需要每天兵凶戰危、喊打喊殺，但這樣就會戳破民進黨的謊言，讓人民看破民進黨的手腳，所以綠營只好不斷堆疊謊言到了離譜荒謬的地步，而且花了很多的錢買通名嘴、媒體，在網路製造謠言，深怕「鄭習會」在「九二共識」、反對台灣的前提下就能展開。

    她痛批民進黨汙衊了多少的陸配，製造過多少莫需有的中共同路人，結果卻是一場空，只為鞏固政權與意識型態，追殺陸配，違反人權，破壞憲法，藐視民主法制，如今只剩下賣「芒果乾」與反中，執政沒有任何政績，就連保台都已經變成大家無法信任的謊言，民進黨什麼都不剩，只好繼續編織謊言，但有愈來愈多的民眾已經清醒，民進黨未來甚至可能都不保4成支持度的底限。

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