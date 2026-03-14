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    首頁 > 政治

    強調選新北絕不攻擊對手李四川公開徵選青年人才加入團隊

    2026/03/14 12:05 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨新北市長參選人李四川。（記者方賓照攝）

    國民黨新北市長參選人李四川。（記者方賓照攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今天出席「模擬MegaCity模擬方城市」營隊活動，與現場青年分享城市治理經驗。李四川強調，他絕對不會攻擊對手，因為他一直希望選舉不要負面；李也在現場公開徵選青年人才加入他的團隊，他說，自己年紀雖然大，但他和台北市長蔣萬安把輝達留給所有的年輕人。

    李四川在回答青年提問時表示，這40多年來，他被問為什麼不參與選舉？因為他一直希望台灣的選舉，可不可以不要有負面的部分？所以他以前也跟前國民黨主席朱立倫談過，有沒有可能他的選舉是參選不競選，就是他過去所有的的政績，大概市民心中都很清楚，那再來選舉時他一定會提出對這個城市的願景讓市民了解，如果這樣就不必一定要有很大的造勢會，要去跑攤、要花了很多錢，這是他的想法。

    「但是好像沒有我想的那麼簡單」，李四川坦言，他還沒有開始選舉，就已經被打到祖宗八代全部都被翻出來了。所以剛才同學提到他既然已經參選，他還是會進到參選該有的活動裡。

    李四川表示，但他的重點還是跟蔣萬安講的一樣，他們會提出雙北重要的政策，讓新北再精進、能夠更好，這部分是他選舉的主軸，「我不會去攻擊所有人的對手，不管他家庭等所有他的狀況，這個我絕對不會做」。

    李四川分享時也提到，雖然大家都說他年紀也大，不過他要跟同學們說，自己年紀雖然大，「但我跟蔣市長把輝達留給我們所有的年輕人」，讓年輕人能夠在現在的科技、在AI上面，往後能夠有很好的發展。如果讓他真的是能成為新北的市長，他一定會非常的努力，「為我們的後代留了很多你們該要有的」。

    李四川表示，這幾天很多人都說他的團隊還沒有組成，「所以我今天要公開的徵選」，在座的青年的同學如果有意願，他也希望有兩三位能夠加入他的團隊，一起來為新北，來為基北北桃奮鬥來努力來建設。

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