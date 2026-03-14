紀惠容：足協核銷疑義原體育署及國訓中心難辭其咎

審計部去年公布足協2023年轉播費超支比率達200%、採購裝備無選手簽收單等情形。監察委員紀惠容今天說，經調查，原教育部體育署未盡指導及監督責任，國訓中心未善盡補助機關之責皆難辭其咎，行政院應要求機關確實檢討改進。（資料照）

審計部去年公布，足協2023年轉播費超支比率達200%、採購裝備無選手簽收單等情形。監察委員紀惠容今天說，經調查，原教育部體育署未盡指導及監督責任，國訓中心未善盡補助機關之責皆難辭其咎，行政院應要求機關確實檢討改進。

審計部去年曾公布政府補助足球協會的審核情形，包含足協2023年辦國際賽轉播費超支比率達200%，以及足協連2年獲補助採購裝備，卻先後出現簽收人數低於核定補助人數，或未依規檢附選手簽收單的狀況，要求政府應強化補助款核結審核機制。

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紀惠容去年也申請調查此案，她今天透過新聞稿指出，原體育署及國訓中心在民國111年至113年度，合計補助足協高達新台幣5億957萬餘元，居44個單項運動協會之冠，卻未能有效防杜足協辦理相關採購案疏失，當時主管機關教育部也未能督導足協依法規實施內部財務監控制度，確保足協會務運作、財會健全。

紀惠容舉例表示，像是原體育署及國訓中心未能督促足協於原核定計畫變更時，依相關法令，申請變更計畫，且於核准後始執行；還有原體育署對於轉播費的審核機制未臻嚴謹，致有補助款編列及核結的合理性不易評估情事，在在都顯示機關未盡監督責任。

她說，運動發展基金部分業務計畫在111年度至113年度連續以相同事由辦理超支併決算，且有超支金額及比率逾2億元及50%情事，一度遭行政院要求應核實編列年度預算，審計部也曾點出基金未覈實評估業務需求與成長情形，顯示運動發展基金預算未核實編列，核有欠當。

紀惠容強調，國家每年投入鉅額公帑補助足協等單項體育協會，目的是為健全體育發展與培育優秀選手，但足協發生嚴重缺失，主管機關怠惰難辭其咎，原教育部體育署未盡指導及監督責任，國訓中心未善盡補助機關之責皆難辭其咎，已函請行政院要求機關確實檢討改進。

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