川習會後美擬宣布天價軍售！王定宇曝包括「台灣之盾」關鍵：在野黨別再擋

川普政府可能在4月宣布下一波金額高達140億美元的對台軍售案，民進黨立委王定宇呼籲，其中案項攸關「台灣之盾」防空網的建立，以及全民生活安全，呼籲在野陣營勿繼續阻擋國防預算。（王定宇辦公室提供）

「路透」引述美方消息揭露，川普政府已準備好下一波金額高達140億美元（約台幣4500億元）的對台軍售案，可能在4月川習會後公布。對此，民進黨立委王定宇今（14）日表示，這些攸關台灣之盾防空網建構的重要案項，凸顯美國對台政策是長期而穩定，而台美關係也符合雙方國家利益，中國則被定義為威脅者，此基本架構不會改變。他呼籲緊密觀察川普訪中變化，而台灣自己的國會在野黨也須停止阻擋提升防衛的努力，國防無黨派之分，要讓全民生活更安全。

外媒「路透」近日繼「金融時報」之後再獨家揭露，川普政府極可能在4月川習會後宣布下一波創下新紀錄的軍售案，內容包括愛三飛彈（PAC-3）及「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）。此外，另有價值約60億美元的「不對稱」防禦能力項目待批准，可能一併公布。

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王定宇今天受訪說，川普極可能在3月底至4月初短暫訪問北京，並在與中國國家主席習近平會面後宣布這項大幅提升台灣防衛能力的軍售案。他分析，各方研判這次「川習會」形式將大於實質，川普的首要目標是將美國農產品銷往中國；即便中方勢必會提及台灣議題，但在盧比歐隨行且停留時間短暫的情況下，預估美方長期的對台政策架構不會有太大改變。

針對軍售實質內容，王定宇指出，除了外界關注的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）外，預計還將增加一個愛國者防空營，包含約24具發射載台與400至500枚最先進的愛國者飛彈，這將使台灣四面都能部署愛國者防空裝備，全面保護空域。

王定宇進一步強調，此次軍售的「重中之重」是「整合防空與飛彈防禦戰鬥指揮系統」（IBCS）。他說明，該系統目前除了美國自身使用外，僅提供給丹麥與波蘭。

他說，IBCS對台灣具備三大關鍵優勢：首先是「跨系統整合」，能將台灣國產的天弓系列與美製的愛國者、復仇者及NASAMS等不同系統的雷達與火力打擊整合在一起，發揮最大綜合防空能力；其次是「快速反應」，能將長程預警雷達與防空火力直接連結，更快速有效擊殺遠火、導彈及無人機等空中威脅；第三是「提升防禦韌性」，透過神經網絡整合所有感知與打擊系統，即便單一雷達據點遭摧毀，也能由其他系統涵蓋接替指揮，避免產生防空漏洞。

王定宇透露，台美雙方經密集協商，為了建構足以免於中國空中威脅的「台灣之盾」，才規劃了國防年度預算的增加與1.25兆元、分8年編列的國防特別預算。他強調，這些額度是依據敵情威脅與戰備縱深精算而來，並非漫天喊價。然而他也直言，由於立法院藍白陣營不斷阻撓特別預算條例與國防年度預算，導致「台灣之盾」相關軍購案在美方先前宣布M109A7等項目後一再延宕並被擱置。

「自助而後人助，台灣自己的國會，藍白不要再阻擋台灣提升防衛的種種努力 」，王定宇說，國防力量沒有黨派之分，是用以保護共同的家園台灣，他呼籲國人在密切關注川習會後續發展的同時，盼台灣之盾盡快建立，讓全民生活更安全。

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