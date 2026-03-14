張啓楷選戰團隊海選 柯文哲15日南下嘉義市授課

民眾黨嘉義市長提名人張啓楷今日出席競選總部幹部與志工海選活動。（民眾黨嘉義黨部提供）

為爭取代表藍白出線，征戰年底嘉義市長，民眾黨嘉義市長提名人張啓楷動作頻頻，今（14）日及明（15）日舉行競選總部幹部與志工海選活動，明日由擔任其競選總幹事的創黨主席柯文哲為培訓營授課，並自3月20日起一連4天由前立委蔡璧如協助規劃廟口開講。

國民黨、民眾黨兩黨初步共識在3月底完成藍、白兩位參選人民調，共推嘉義市長最強人選，醫師翁壽良已於11日獲國民黨徵召參選。民進黨方面則是由立委王美惠角逐百里侯。

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藍白之爭，張啓楷動作頻頻，展現勢在必得的氣勢，昨日與媒體茶敘，今日及明日舉行競選總部幹部與志工海選活動。

民眾黨嘉義黨部表示，今日針對已通過海選初選的29名學員，舉辦為期兩天的張啓楷競選團隊幹部密訓，希望從培訓學員中找出如同當年「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安，以及多位優秀社群高手同等級的輔選幹部，為年底選戰建立強而有力的競選團隊。

柯文哲預定明日下午1點40分出席鈺通大飯店嘉義選戰實務培訓營與學員互動，透過實務訓練，為2026選戰蓄積改變台灣的政治力量。

民眾黨嘉義黨部說，前立委蔡璧如亦協助規劃自3月20日起至23日，連續4天晚間7點在嘉市多處宮廟舉辦「嘉義起飛，幸福屬於你」廟口開講活動，由張啓楷與來賓共同說明未來如何推動「智慧嘉義」的城市發展藍圖。

醫師翁壽良（左二）獲國民黨徵召參選嘉義市長。（記者丁偉杰攝）

民進黨由立委王美惠角逐嘉市百里侯。（資料照）

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