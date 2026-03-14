孫雅麗贈鄭麗文「中國酸子樹乾豆莢」 王浩宇：恐違《植物防疫檢疫法》

國民黨主席鄭麗文率領黨內同志並與國父曾孫姪女孫雅麗，一同出席總理逝世101週年獻花致敬紀念活動。（資料照）

國民黨主席鄭麗文12日上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林，向該黨逝世101週年的總理孫中山銅像獻花致敬，並接受孫中山的曾侄孫女孫雅麗致贈孫中山年輕時在中國故居門口親手種植的酸子樹乾豆莢。對此，前桃園市議員王浩宇表示，根據《植物防疫檢疫法》，把種子從中國帶入台灣，違法機率高，國民黨不該帶頭犯法。

12日的活動中，先由孫雅麗向孫中山銅像獻花，然後再由鄭麗文率國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭以及部分中常委、公職人員及黨務主管、黨員代表，共同向銅像獻花致敬，孫雅麗並致送鄭麗文當年孫中山自美國夏威夷帶回，親手在中國故居門口種植的酸子樹的乾豆莢，孫並強調，這顆樹已經143歲，至今仍持續生長，雖然過去曾經被颱風颳倒，但愈挫愈奮，她希望這些種子能在台灣生根發芽，象徵國父思想在台灣傳承下去，振興中華，共進大同。

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王浩宇在臉書PO文表示，國父曾姪孫女孫雅麗從中國帶國父家門前樹的酸子樹乾種子來台灣，送給鄭麗文當禮物，根據《植物防疫檢疫法》，把種子從中國帶入台灣，違法機率高，國民黨不該帶頭犯法。

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