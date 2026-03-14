被抓包不懂浪漫？林楚茵白色情人節放閃 梁文傑靠這招閃瞎網友

立委林楚茵在社群平台發文放閃，曬出她與梁文傑的合照。（圖擷自「立法委員 林楚茵」臉書粉專）

今日（14日）適逢白色情人節，立委林楚茵在社群平台發文放閃，曬出與丈夫、陸委會副主委梁文傑的合照。照片中2人手拿畫家好友繪製的「夫妻畫」，林楚茵打趣表示，梁文傑是被抓包不懂浪漫後，才「借畫獻佛」。貼文曝光掀起不少網友討論，有人直呼「太閃了」。

林楚茵今日於社群平台發文指出，這回是「發言人探班發言人」，梁副不懂浪漫被她抓包後，他託好友畫家出手相救，送上手繪「夫妻畫」，讓梁副能「借畫」獻給老婆！

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林楚茵開心地說，「這份心意楚茵就收下了，但請副主委記得把畫好好掛在辦公室喔！

網友覺得畫像有畫出我們的神韻嗎？平凡之中製造一點點浪漫，絲絲點點累積著情感～歌曲《製造浪漫》播起來，白色情人節快樂」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「太閃了」、「空白文！」、「神鵰俠侶！伉儷情深！白頭偕老！」、「看到一陣閃光」。

民進黨11日宣布，由立委林楚茵接任黨部發言人一職。賴清德說，期待林楚茵未來與吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。事實上，林楚茵2023年就曾擔任民進黨發言人，協助備戰2024大選。

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照片中2人手拿畫家好友繪製的「夫妻畫」。（圖擷自「立法委員 林楚茵」臉書粉專）

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