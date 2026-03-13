東京看球風波 卓榮泰：日方知道是私人行程未關切

行政院長卓榮泰日前赴日本觀賞世界棒球經典賽，返台後連日遭在野黨質疑。對於這起風波是否有引發日方關注，卓榮泰今天表示，日方並未因此關切，這次就是私人行程，日方也知道，期間沒有其他的見面，總統府也都知道他的行程。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴日本觀賞世界棒球經典賽，返台後連日遭在野黨質疑。對於這起風波是否有引發日方關注，卓榮泰今天表示，日方並未因此關切，這次就是私人行程，日方也知道，期間沒有其他的見面，總統府也都知道他的行程。

對於當天觀看球賽後是否還有其他行程，卓榮泰笑稱，自離開球場到返台前的這段時間，見了很多拉麵店的老闆，還有去東京的高圓寺，這段自由的時間就是這樣子，「有人去吃了拉麵，有人去喝了咖啡，有人去找一些老朋友，就是這樣子。」

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，沒有其他的見面，總統府也都知道他的行程，不曉得為何有媒體彷彿知道他都去見了誰，「好像我有邀他（媒體）去一樣」。

卓榮泰7日上午低調前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組的台捷對戰，並於當天晚間返台。政院強調是私人行程，包機費用自理，但在野黨立委接連質疑有公務行程之嫌，以及包機費用是否真為卓榮泰自費。

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下對外公開說明，他強調，近日立法院外質疑聲浪不斷，包含昨天國民黨立委徐巧芯視察松指部，甚至曾透過影片質疑他不要臉，國民黨立委王鴻薇則說他貪瀆，也有很多人不相信他自費觀賽，但各種指控都毫無證據。

卓榮泰隨後秀出自費包機合約、球票費用、日圓換匯水單、當地遊覽車費用等4單據佐證，還拿出郵局存簿證實包機費新台幣208萬元都是由他戶頭匯出。卓榮泰說，明明是私人的自費行程，硬要被說是公務行程，秀出單據就是希望在野黨毫無證據的攻擊到此為止。

李慧芝補充，卓榮泰一直都很關心台灣的運動，始終有觀賽念頭，但6日卓榮泰得赴立法院備詢，若在8日當天來回怕影響隔天上班，因此才會選在7日赴東京觀看台捷賽事。卓榮泰表示，整個行程到3月6日才確定可以成行，為避免引起注意才從松指部出發，但是包含安全檢查、經過出境的蓋印等完全照規定來，沒有例外。

卓榮泰說，他很謝謝Team Taiwan打出這麼振奮人心的比賽，希望各界可以把焦點放在比賽上、放在政府支持運動，以及這個私人行程代表一種台灣可以跟全世界做朋友的定義上，而非任由在野黨把這件事情說成貪瀆等指控，「這只是一個很單純的行程，但走出去的意義遠超過金錢衡量。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法