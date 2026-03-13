網媒爆卓榮泰赴日見高市早苗！黃暐瀚曝4線索：充斥不能說的秘密

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援後，在野黨連日狂打相關議題，質疑是自費還是公費。有網路媒體獨家披露，卓榮泰院長去日本不只看球，還可能見了日本首相高市早苗。對此，媒體人黃暐瀚舉2015年前總統李登輝會見日本前首相安倍晉三，4年後才曝光一事為例，表示外交的場域，充斥「不能說的秘密」，他也舉出這次卓榮泰赴日有四個關注點值得注意，究竟有沒有見到高市，就留待日後揭曉。

黃暐瀚昨日在臉書發文指出，網路媒體「鉅聞天下」獨家披露，卓榮泰院長去日本不只看球，還可能見了日本首相高市早苗。他表示，一定有很多人會質疑，日本官房長官都已經公開回應：「卓榮泰訪日是私人行程，未與日政府關係人士接觸」了，還在討論卓榮泰有沒有見高市？

請繼續往下閱讀...

不過，黃暐瀚說，這就要先說一個故事。2015年7月23日，日本東京電視台獨家報導，安倍首相前往「首都東急飯店」會見台灣前總統李登輝，東京電視台拍到安倍與李登輝一前一後（差一個小時）從飯店離開。結果，當天李登輝被日本記者問到這個問題時回答：「我沒有什麼想說的」，隨後李辦對台灣媒體解釋，兩人是碰巧在同一個飯店，但行程不同，沒有見面。安倍首相後續也否認見面的消息。

4年後，李安妮為了證明他與安倍見面時，沒有「鞠躬哈腰」，在網路公布了四年前的照片，這才知道，當年雙方言之鑿鑿否認的事，居然是事實。

這次，卓榮泰真的見了高市早苗嗎？黃暐瀚指出，有四個關注點，值得注意。第一、 三月七日是高市首相的生日。第二、原本高市當晚要去日韓大戰開球，兩人有機會見面。第三、看完球後卓院長有四個小時行程空檔。第四、為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由？

最後，黃暐瀚表示，外交的場域，充斥「不能說的秘密」，卓榮泰到底有沒有見高市？留待日後揭秘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法