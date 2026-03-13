為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網媒爆卓榮泰赴日見高市早苗！黃暐瀚曝4線索：充斥不能說的秘密

    2026/03/13 13:09 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援後，在野黨連日狂打相關議題，質疑是自費還是公費。有網路媒體獨家披露，卓榮泰院長去日本不只看球，還可能見了日本首相高市早苗。對此，媒體人黃暐瀚舉2015年前總統李登輝會見日本前首相安倍晉三，4年後才曝光一事為例，表示外交的場域，充斥「不能說的秘密」，他也舉出這次卓榮泰赴日有四個關注點值得注意，究竟有沒有見到高市，就留待日後揭曉。

    黃暐瀚昨日在臉書發文指出，網路媒體「鉅聞天下」獨家披露，卓榮泰院長去日本不只看球，還可能見了日本首相高市早苗。他表示，一定有很多人會質疑，日本官房長官都已經公開回應：「卓榮泰訪日是私人行程，未與日政府關係人士接觸」了，還在討論卓榮泰有沒有見高市？

    不過，黃暐瀚說，這就要先說一個故事。2015年7月23日，日本東京電視台獨家報導，安倍首相前往「首都東急飯店」會見台灣前總統李登輝，東京電視台拍到安倍與李登輝一前一後（差一個小時）從飯店離開。結果，當天李登輝被日本記者問到這個問題時回答：「我沒有什麼想說的」，隨後李辦對台灣媒體解釋，兩人是碰巧在同一個飯店，但行程不同，沒有見面。安倍首相後續也否認見面的消息。

    4年後，李安妮為了證明他與安倍見面時，沒有「鞠躬哈腰」，在網路公布了四年前的照片，這才知道，當年雙方言之鑿鑿否認的事，居然是事實。

    這次，卓榮泰真的見了高市早苗嗎？黃暐瀚指出，有四個關注點，值得注意。第一、 三月七日是高市首相的生日。第二、原本高市當晚要去日韓大戰開球，兩人有機會見面。第三、看完球後卓院長有四個小時行程空檔。第四、為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由？

    最後，黃暐瀚表示，外交的場域，充斥「不能說的秘密」，卓榮泰到底有沒有見高市？留待日後揭秘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播