    反對柯文哲入境日本遭小草出征！日議員再發文回嗆

    2026/03/13 15:09 即時新聞／綜合報導
    上畠寛弘。（圖擷取自「@NorihiroUehata」X帳號）

    上畠寛弘。（圖擷取自「@NorihiroUehata」X帳號）

    日本神戶市議員上畠寛弘認為，日政府不應允許民眾黨創黨主席柯文哲入境日本，隨後遭小草出征，上畠寛弘今貼出一名「小草」網友私訊直指相關規範「並非市議員可以管的」，強調日本邊境管理權責屬於「這是日本出入國在留管理廳管理的」，上畠寛弘則回嗆「我雖然是神戶市議會議員，但能採取的方式與手段並不只有一種」。

    上畠寛弘今稍早於Threads發文並附上一張對話截圖，內容針對民眾黨主席柯文哲是否具備入境日本資格展開激烈爭辯。截圖內容可見，該名網友指出，「但『並非市議員可以管的』。這是日本出入國在留管理廳管理的。而且，柯文哲目前只是『起訴』，並非日本所規定『曾被判刑一年以上者』，柯文哲有權入境日本」。

    上畠寛弘強調，「因為對方回覆了，所以我再回覆一次。」回應如下：

    在這一點上，你的理解其實是錯的。首先，外國人是否可以入境或上陸，從來不是一種「權利」，而是基於主權國家的「許可」。這是最基本的概念，但你已經把這一點搞混了。

    另外，問題也不只是出入國管理法條文本身而已。外交上的考量、安全保障上的疑慮，或是政治情勢等各種因素，都可能成為主權國家判斷是否允許入境的依據。最終是否准許上陸，本來就屬於國家的裁量範圍。

    上畠寛弘坦言，「確實，這並不是我直接的職權事項。不過，作為一名日本國民，我當然擁有言論自由。同時，我也與日本的國會議員以及政府相關人士有所往來。」

    正因如此，過去針對中國官媒《央視》前記者王志安在台灣發表嘲諷身障人士的言論，並試圖申請歸化日本國籍一事，他曾提出問題，並透過國會議員，促成依據國會法提出質問主意書（書面質詢）。

    上畠寛弘最後說，「我雖然是神戶市議會議員，但能採取的方式與手段並不只有一種。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「議座您好，您真的不用理他們，過一陣子就好了，跟他們有是有理說不清的」、「民主國家都這樣 只有小草不懂」、「辛苦議員了，被這群柯文哲信徒騷擾」、「這群雜草真的人話聽不懂，沒救」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    戰力破表！日議員中文自學「電爆小草」 網酸：比某位處長好100倍

    遭小草出征！日本議員拋嘲笑網路用語「w」 神回： 排在一起像草

    上畠寛弘今貼出一名「小草」網友私訊直指相關規範「並非市議員可以管的」，強調日本邊境管理權責屬於「這是日本出入國在留管理廳管理的」。（圖擷取自「uehata1204」Threads帳號）

    上畠寛弘今貼出一名「小草」網友私訊直指相關規範「並非市議員可以管的」，強調日本邊境管理權責屬於「這是日本出入國在留管理廳管理的」。（圖擷取自「uehata1204」Threads帳號）

    上畠寛弘回嗆「我雖然是神戶市議會議員，但能採取的方式與手段並不只有一種」。（圖擷取自「uehata1204」Threads帳號）

    上畠寛弘回嗆「我雖然是神戶市議會議員，但能採取的方式與手段並不只有一種」。（圖擷取自「uehata1204」Threads帳號）

