戰力破表！日議員中文自學「電爆小草」 網酸：比某位處長好100倍

上畠寛弘。（圖擷取自「@NorihiroUehata」X帳號）

日本神戶市議員上畠寛弘認為日本政府不應允許民眾黨創黨主席柯文哲入境日本，遭小草出征。對此，經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯直呼，「很快找了一下，上畠寛弘的中文是自學的，竟然可以戰遍雜草，真是太厲害了」。

喬伊斯今發文指出，經過搜尋查找後，發現上畠寛弘的中文是自學的，她直呼「竟然可以戰遍雜草，真是太厲害了，比某位不知所云的民政處長好一百倍！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「他中文文法很好，我以為他請人翻譯耶，好強！」、「中文比連話都講不清楚的劉書彬還好......」，還有網友笑說「搞不好民政處長的中文也是自學的」、「地方政府許多局處長，都有德不配位，酬庸的阿貓阿狗，見怪不怪！」、「我懷疑你說的是新竹那位，可是我沒有證據。」、「民政處長只是借用中文字體而已，很多她想表達的東西，地球上其實是沒有文字可以示意的！」

本報透過查找資料顯示，上畠寛弘學習確實具備高度的自學色彩，並結合了數位工具與實戰演練。

上畠寛弘學習中文的主要動機與方法如下：

學習動機：與台灣人深層交流，他曾表示學習語言並非被強迫，而是希望透過學習台灣華語（繁體中文），能與台灣朋友有更多更直接的交流，這也被他視為個人學習與成長的一部分。

輔助工具：善用翻譯服務與手寫輸入。T2GO翻譯服務：他曾提到在與台灣人聯絡時，會參考如 T2GO（LINE 官方認證的翻譯服務）等工具來協助溝通。

手寫輸入法：為了更準確地使用中文，他也會利用手機的手寫輸入功能來學習與確認漢字的寫法。

在實踐方式上，他透過社群媒體互動與公開發聲，藉由社群平台Threads與 X實測：他積極在 Threads 等社群平台上以繁體中文發文，直接與網友互動。雖然他自謙「不擅長語言」，但仍堅持透過實踐來提升水平。同時會利用中文針對台灣地震等時事表達關切，藉由撰寫具體的內容（例如：分享日本防災經驗）來練習表達能力。

