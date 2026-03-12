為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭小草出征！日本議員拋嘲笑網路用語「w」 神回： 排在一起像草

    2026/03/12 23:44 即時新聞／綜合報導
    日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘。（圖擷取自上畠寛弘「X」帳號）

    日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘。（圖擷取自上畠寛弘「X」帳號）

    京華城案26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，希望能解除柯境管，讓他赴日參加兒子畢業典禮。對此，日本神戶市議員上畠寛弘強調，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響，讓他遭民眾黨支持者（小草）出征，他則怒嗆，嘲笑在日本網路用語常用「w」，很多「w」排在一起看起來像「草」。

    上畠寛弘在Threads發文回擊小草，在日本的網路用語中，表示嘲笑常用「w」。因為很多「w」排在一起看起來像草，所以又稱為「草」，在日本，他們常用「草」來一笑置之，大酸，「對於這些誹謗中傷，我並不在意，『草』」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「留友看台日雙關」、「日台達成共識」、「原來草是台日公用語」、「草的正確用法」、「刷一排wwwwwwww」、「台日友好果然是必然的結果」、「以後看到草們我一律回wwwwwwwww」、「日本羅馬拼音打www，後面真的會出現草」。

    在 Threads 查看

