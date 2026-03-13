宜蘭燒垃圾大戰落幕 三讀通過調高總額、分級回饋金條例

宜蘭縣環保局長許嘉琦說明回饋金自治條例修正草案內容。（記者王峻祺攝）

宜蘭利澤焚化廠回饋金日前因分配不均引發爭議，不僅預算遭縣議會凍結，鄉民還拉布條抗議，一度掀起垃圾大戰；縣府環保局提交自治條例修正草案，經協商後與地方取得「調高總額、分級回饋」共識，今早三讀通過，預計4月就能撥付第1期回饋金。

利澤焚化廠位於五結鄉，回饋金因分配問題爭議數月，五結鄉各村長昨還代表村民至縣議會陳情，經議長張勝德、副議長陳漢鍾及縣議員簡松樹、沈信雄等人協調下，終於取得最大共識。

由環保局提案的「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運階段提供回饋金自治條例」修正草案，今早獲縣議會三讀通過，局長許嘉琦感謝議會及地方支持，會後受訪指出4300萬元預算先解凍後，會接續辦理回饋金增至6600萬元的追加減預算，4月第1期撥付部分不受影響。

許嘉琦說，縣府與焚化廠舊合約至4月6日止，新合約於7日正式生效，合約期限20年，4月將依修正後的自治條例，將每噸垃圾回饋金從200元提高至300元，範圍也由原先比鄰5村里，擴大至方圓5公里內的25個村里，主要新增冬山鄉、蘇澳鎮及羅東鎮部分區域。

她說，現有回饋區為分配總額的80％，概算約5250萬元，雖比例調整，但因總額增加，實拿金額將比原本4300萬元更多；新增回饋區則占總額20％，其中依影響程度，冬山46％、蘇澳34％、五結12％、羅東8％。

許嘉琦說，回饋金發放機制，每年分4期撥付，分別於4月、7月、10月發放前3季；第4季則於12月先結算10至11月，隔年1月結算12月後撥付，草案順利在4月前通過審議，將不影響村民權益。

宜蘭縣議會議長張勝德（中）、副議長陳漢鍾等人，與鄉民進行焚化廠回饋金協調。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣議會審議焚化廠回饋金自治條例修正草案。（記者王峻祺攝）

