湯德章殉難紀念日追思人潮攀升 凸顯民主補課氛圍

台南市長黃偉哲（右5）、宇土市長元松茂樹（右4）訪團鞠躬獻花。（記者洪瑞琴攝）

3月13日是228事件中為保護台南市民挺身犧牲的湯德章律師殉難日。南市湯德章紀念協會今日在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲、日本熊本縣宇土市市長元松茂樹率團出席，與湯德章後代家屬及各界代表一同獻花致意，緬懷他在動盪年代展現的正義與勇氣。

近來台灣社會出現反思歷史、關注民主價值的「民主補課」氛圍，也讓參與追思的人數比往年明顯增加。儀式尚未開始前，公園內就已出現民眾提前來致意留下的花束，靜靜訴說對歷史的記憶與敬意。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，台灣與日本長年互相扶持，例如日本在2011年東日本大震災後曾獲得台灣民間大量援助，而台灣在疫情與災害期間，也多次得到日本的關懷與疫苗支援。透過教育與交流，不僅能延續台日情誼，也希望讓下一代了解湯德章律師為守護台南自由民主所付出的犧牲。

宇土市是湯德章父親的故鄉，這段跨越國界的歷史連結，也讓兩地建立深厚情誼。元松茂樹已連續3年率團來台參加追思。他表示，宇土市將台南市政府製作的湯德章繪本翻譯成日文，發送給當地中小學，並作為國中1年級教材，希望讓日本學生也能了解這段歷史。目前以湯德章為主題的紀錄片也正在日本上映，期盼更多人關注這位為正義犧牲的歷史人物。

元松茂樹也提到，訪團前1天走訪台南時，看見以宇土相關地名命名的「宇土路」、「宇城街」、「美里街」，象徵兩地交流的情誼，讓他相當感動，也期待未來能以湯德章為橋梁，深化兩市合作。

1947年3月13日，在228事件期間，湯德章被押到當時的民生綠園（今湯德章紀念公園）公開槍決。為彰顯其精神，南市政府於2014年正式將3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。

今日追思儀式在靜默、獻花中進行，象徵對歷史的記憶與省思。市府文化局表示，未來仍將持續推動不義遺址的調查與保存工作，讓這段歷史被看見，也讓正義與勇氣的精神持續傳承。

湯德章後代家屬（前排左1至左4）台南市長黃偉哲、宇土市長元松茂樹與現場來賓先默哀致敬。（記者洪瑞琴攝）

今日湯德章紀念追思會參加人數多，後方樹木下即當年湯德章遭公開槍決、慷慨赴義之處。（記者洪瑞琴攝）

人權律師湯德章紀念雕像。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法