    王世堅指爆料呂瀅瀅者在「敵對政營」 林楚茵挺郭凡：與此事無關

    2026/03/12 18:18 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨今（12）晚將進行松山信義市議員初選電話民調，該區擬參選人郭凡與立委林楚茵一起掃街拉票，盼獲提名席次。（記者蔡愷恆攝）

    民進黨今（12）晚將進行松山信義市議員初選電話民調，該區擬參選人郭凡與立委林楚茵一起掃街拉票，盼獲提名席次。（記者蔡愷恆攝）

    民進黨台北市松山信義區議員擬參選人呂瀅瀅陷入跟拍同僚參選人賴俊翰、辭退助理、與立委王世堅鬧翻風波；王世堅今（12）力挺並為她反駁爭議說，爆料者現在在「初選過程中，呂瀅瀅所遇到的敵對陣營。」疑似被影射的同黨擬參選人郭凡陣營被問到時表示，此事與他們無關，「畢竟我們都是民進黨，一定是同一政營、站在一起」。

    呂瀅瀅遭指控跟拍勒索賴俊翰、辭退助理，且與王世堅鬧翻。她表示，爆料者現在在其他陣營輔選，因為不想幫其他擬參選人打廣告，所以不再多說。並沒有直接透露身份。

    王世堅直言，爆料者現在在初選過程，呂瀅瀅遇到的敵對陣營。他補充，現任議員洪健益、張文潔與許淑華一定會囊括前3名，最後只剩1席空間跟機會讓新人爭取。疑似暗指郭凡陣營在初選前爆料。

    林楚茵今下午陪郭凡掃街，主動回應表示，呂瀅瀅的事件與郭凡無關。也問王世堅提到的敵對陣營是誰？「我們都是民進黨，同一陣營啊！敵對有誰？」還是王世堅幫忙站台的非民進黨籍擬參選人？

