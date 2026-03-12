海基會拜會民眾黨團李貞秀竟在場！梁文傑：不可能到門口不進去

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

海基會董事長蘇嘉全本週二赴立法院拜會民眾黨團，立委參選資格有疑慮的中配李貞秀當天也在現場。陸委會發言人梁文傑今表示，海基會那一天是去拜訪民眾黨黨團，黨團裡面有哪些委員會在，海基會事先不知道，李貞秀在那邊，總不可能說因為她在，然後到了門口就不進去吧！

梁文傑直言，因為李貞秀在那，到了門口就不進去，這不太可能，這個就是禮貌性拜會，對我們來說，政府立場還是一樣，我們認為在適格性上有問題，行政部門是一體的。

針對李貞秀就職時向立法院繳交的切結書中，國籍欄僅填寫中華民國國籍，未如實揭露具有中華人民共和國國籍，恐涉及《刑法》「使公務員登載不實罪」。

梁文傑說，我寧可相信李貞秀「女士」是誤解了，也就是說，她可能以為自己只有中華民國國籍，可能她是這麼認為。但這件事情，不是現在開始，早在上次大選之前，民眾黨要推徐春鶯來當不分區立委時，當時就開始講中國籍人士確實還保有中華人民共和國國民的身分，即使取得台灣籍，原來的國籍還是存在。

梁文傑強調，要就任公職就必須放棄中華人民共和國國籍，我是寧可相信李貞秀女士是不了解，或當時我們所講的這些，她都沒聽到。但不管怎麼樣，法律不會因為妳個人不了解或沒聽到就有改變，「不管怎麼樣，法律都是適用的」。

對於李貞秀聲稱，她早就沒有中國戶籍。梁文傑則說，這個問題已經回答過很多次了，撤銷中國戶籍的文件交給移民署那一天起算，才算是已經沒有中國戶籍，我們不會去追認對方文件中所說的20年或30年前就已經沒有，「我們不會這樣追認」。

梁文傑重申，起算的時間點，就是把除戶證明拿到移民署後，在2025年3月之前，李貞秀女士從來沒有交過任何除去戶籍的證明給移民署，我們只能從2025年3月開始起算。

