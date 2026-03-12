談「鄭習會」利弊 鄭麗文稱不只「利多」而是「大利多」

針對未來將舉行的「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文今受訪稱不只「利多」而是「大利多」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前在該黨立法實務研討會上強調「鄭習會」對今年國民黨的九合一選舉是「利多」，引發社會議論，她今天受訪時強調，她強烈感受到台灣百工百業對於兩岸關係改善的殷殷期待，國民黨台南市長參選人謝龍介在南部地區跑，也已經充分感受到地方的溫度與熱度，因此「不只是『利多』，而是『大利多』」，「很多人要我堅持下去」。

鄭麗文批駐外代表協助撤離中東「不給力」

鄭麗文今天中午接受「哏傳媒」網路直播節目專訪，針對這次美以攻打伊朗戰爭，中國央視新聞報導中國協助在中東地區的台灣人離開，被民進黨政府否認，鄭麗文不以為然表示，許多台商這次透過中國大陸輾轉返台，「政治口水很不營養，應該將心比心，不要只為了打口水戰、為了面子」；她還說，為什麼我駐外代表「不給力」？才是應該被檢討的。

鄭指出，外交部長林佳龍應該問問自己第一時間的緊急應變能力，能否保護台灣僑包順利返台，而不是沒有做，被別人做了，就說一些「五四三」（台語），讓人心寒，並酸稱「人家（中國大陸）也是幫忙、好心，不要這麼小家子氣！」「為什麼你什麼事情都做不好，這要怎麼『抗中保台』啦！」

對於主持人提及，黨內有人質疑「鄭習會」沒有必要在今年舉行，是否可以幫國民黨選情加分？鄭麗文表示，大家都不像她接地氣，頻繁的與台灣百工百業接觸，有感受到實際水溫，「此時不去，要等待何時？」國民黨要讓大家知道，兩岸關係可以有不同的選項，而且要證明給全世界看，和平是絕對可行之路，兩岸融冰交流與「鄭習會」並不像外界所想困難，還得付「門票」、軍購，她要以具體行動證明只要支持「九二共識」、反對台獨，就可以達成，而且各種和平榮景與紅利都在等著台灣，因此，今年上半年她要完成「鄭習會」並赴美國訪問，呼籲大家不要因有心人士放假消息、製造紛擾而受影響。

「鄭習會」登場時間 鄭麗文：在4、5、6月間

至於「鄭習會」的具體時間，鄭麗文沒有給出答案，只說會在4、5、6月間，尚待國共兩黨磋商，目前仍未確定，並強調從未規劃在3月舉行。

針對有媒體民調顯示4成8的民眾認為國民黨「親中」，鄭麗文表示，親中、親美這個題目自始就有問題，「我們不需要做選擇，選邊站，也不應該選邊站，我全世界都親」，她痛批民進黨已經嚴重失衡，仇中又一面倒的偏向美國，而且是以不對等的態度「跪舔」，民調顯示國民黨既親中，可是又沒有太親中，既親美，也沒有太反美，這是好的現象，表示國民黨平衡。

國民黨連日來質疑行政院長卓榮泰包機赴日本幫台灣棒球隊加油，國民黨立委王鴻薇質詢時遭卓揆拿出一袋購買機票的單據反擊，鄭麗文表示，民進黨「無恥」，「像瘋狗咬王鴻微」，「誰知道他紙袋裡面裝什麼東西！」卓揆面對立委質詢，顧左右而言他還反質詢，怒目相向，這種丑陋的嘴臉，讓國民黨的民調信任度大增，相信台灣百姓的眼睛是雪亮的。

