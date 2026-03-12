為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳彭政閔、李智凱列公視董事候選名單 政院未否認：期待適當人選

    2026/03/12 13:10 記者鍾麗華／台北報導
    公視董事第2波候選名單已呈報行政院，媒體報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱（見圖）進入公視董事候選名單。（資料照）

    公視董事第2波候選名單已呈報行政院，媒體報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。對此，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會並未證實，僅稱行政院一直期待有適當人選。為尊重審查委員，文化部將於候選名單交給所有審查委員審查後，適時對外說明。

    第7屆公視董事任期屆滿逾9個月，去年12月於文化部進行第8屆首場董事審查會議，僅通過4名董事：王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如，加上1名員工董事，還要再通過6名董事方能組成公視董事會。

    公廣集團董監事審查遲遲沒有進度，文化部長李遠今年1月初受訪時曾無奈表示，去年他提名了14個人選，最後卻被刷掉10個，也讓他抱怨，根本找不到人願意當，因為只要在社會上有名望和地位的人，「為什麼要被提名完後被刷掉呢？」

    媒體報導，李遠找上李洋，希望他能幫忙推薦優秀人才，李洋則找上2020東京奧運體操鞍馬銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱，以及今年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊打擊教練彭政閔，也獲得2人首肯同意。

    彭政閔。（資料照）

