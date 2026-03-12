卓榮泰松指部搭包機赴日 時力籲在野黨別讓外交困境淪政治口水

行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機、自空軍松指部赴日，遭在野黨質疑此行涉及「貪瀆」。（資料照）

行政院長卓榮泰日前自費搭乘包機、自空軍松指部赴日，遭在野黨質疑此行涉及「貪瀆」，時代力量今（12）日表示，我國長期遭中國打壓，政府高層前往非邦交國時往往僅能以私人名義拜訪、早是國際政治現實的外交慣例，如同我國參與國際體育賽事的「中華台北」一樣，呼籲在野黨別搞錯重點，讓常年的外交困境淪為政治口水。

時代力量表示，身為閣揆，卓院長的一舉一動本來就受到高度關注，不可能完全跳脫公務角色，也不可能有所謂的「私人行程」，在「自費」與否的問題上打轉，大可不必；然而，在野黨將這件事無限上綱為貪瀆，是完全搞錯重點。

時代力量直言，作為曾經長期執政的中國國民黨，理應清楚外交慣例，過去馬英九總統也以私人行程名義出訪，國民黨不是不懂而是蓄意裝傻，忽略台灣的外交困境。

時代力量批評，立法院今日甚至以此為由安排考察松指部，將監督焦點放在錯誤的議題上，形同是在浪費國會資源。

時代力量強調，台灣在國際上所面臨的處境本就艱難，社會期待朝野能夠像台灣隊一樣，團結同心面對外在挑戰，而不是在政治口水上空轉內耗。

