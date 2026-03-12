獨家》早撕破臉？子弟兵呂瀅瀅私下批貪小便宜 王世堅當面對質音檔曝

立委王世堅近期陪市議員擬參選人呂瀅瀅車掃，但傳王內心有疙瘩，陪車掃也是以大局為重。（資料照）

立委王世堅力挺的台北市松山信義選區議員參選人呂瀅瀅，近期被多名前任助理在網路上指控長期霸凌，王世堅緊急出面護航，但本報掌握關鍵錄音檔，呂瀅瀅竟私下批評王世堅團隊貪小便宜，花點錢就可以收買、可打探委員的狀況，讓王世堅相當生氣，甚至找人到辦公室當場對質，現場氣氛緊繃，王世堅一度氣到說要撤下看板合照，傳他對呂心灰意冷，只是為了顧全大局，最終仍幫忙掃街、拜票。

對此，記者多次致電給王世堅皆未取得聯繫。呂瀅瀅僅表示，沒有這件事。

本報掌握，呂瀅瀅私下和人說王世堅的團隊貪小便宜，只要買一點小禮物、請吃東西就可以被收買，通報王世堅在辦公室的情況，甚至還亂傳王世堅緋聞，令他相當生氣，由於有人證、物證，王世堅氣到找人來辦公室對質，當天氣氛緊繃，王世堅全程雖然沒有咆嘯、大聲說話，但語氣偶有透露出失望之感。

呂瀅瀅稱這些話語都是「喇迪賽」，呂瀅瀅說：「沒關係委員，今天所有事情我一個人扛，我有委屈，但大家覺得一切是我在始作俑者，我全認、也全扛，我可以接受退選，沒有關係」，她強調自己把團隊的每個人都當作家人，不想傷害大家，也沒有要挑撥辦公室的每一個人。

王世堅則說：「沒有挑撥啦，妳只是說我們辦公室的人都貪小便宜，很好收買，經常買禮物送大家常請客，他們都會通報委員在辦公室的情形跟態度。讓妳掌握，我不曉得要掌握什麼。」

呂瀅瀅否認說：「委員，我從來沒有掌握辦公室的任何一個事情，辦公室有什麼事情可以讓我掌握的？你確定這是我寫的嗎？」後續又說應先確認，這個LINE是多久以前發的，再來當下的情緒到底是什麼？

另一段是呂瀅瀅和王世堅說，每段被拼湊，事實她不認為是這樣，因為已經20、30年的情感了，她也沒想要辯解，但如果可以解釋，很多其實不是這樣。

王世堅後續也說：「早知道瀅瀅，我不要叫妳選舉就沒事，我在我們這個不成文的組織、政治的圈圈裡，我真的是幫瀅瀅太多話，講到都還被怪罪，弄到今天可以選，結果是這樣。」最終對質完雖然不了了之，但王世堅卻是對呂瀅瀅心灰意冷。

據了解，王世堅辦公室對質事件發生在去年9月，事後王世堅不想理呂瀅瀅，但呂找人去幫忙說話，又跑去哭、道歉，才讓王世堅稍微心軟，更為了顧全選舉大局，才勉強再幫呂瀅瀅站台，但從原本的主動幫忙變成被動，在呂的苦苦哀求之下才答應。

