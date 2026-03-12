不甩韓國瑜稱李貞秀暫具立委職權 政院：「李女士」資格不明

對於民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。（資料照）

民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，立法院昨舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

對於行政院目前是否只能等待立法院將李貞秀解職，以及在李貞秀資格確定前，政院是否仍不會提供任何資料？李慧芝說，「李女士」資格狀況不明，拿到國家機密的立委資格不能不明，行政機關一切依法行政、依法辦理。陸委會與內政部也多次對外說明，針對目前制度進行檢討。目前最期望的是，立法院能盡速行使中選會的人事同意權，讓中選會正常運作，早日釐清爭議。

內政部戶政司長陳永智說，「李女士」至今還是沒有依照國籍法第20條，提出已辦理喪失國籍的證明文件，依照該條文規定，立委由立法院解職，還是需要由立法院依規定處理。

至於李貞秀就職前，陸委會與內政部是否主動了解李貞秀戶籍問題並告知中選會？陳永智指出，原中國人民參選資格由兩岸人民關係條例第21條規範，陸委會已對外說明，身分轉換時點要從提交喪失中國戶籍給移民署開始起算，而「李女士」是在去年3月才提交這份資料給移民署。

