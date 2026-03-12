誰戰高虹安？賴清德布局新竹市 前立委余宛如被點名上陣

前立委、工研院創新公司（ITIC）總經理余宛如被點名參選新竹市長。（圖取自余宛如臉書）

面對新竹市長高虹安挾藍白合聲勢競選連任，民進黨迎戰人選陷入僵局，黨主席賴清德本月4日親自召集多位新竹市議員聽取意見。據了解，前立委、工研院創新公司（ITIC）總經理余宛如因具備財經與科技背景，被黨內視為符合當地選區特性的潛在人選，但選對會目前尚未討論相關人選。

民進黨新竹市長人選難產，黨內高層多次勸進地方年輕戰將，但陳建名、劉康彥、兼任竹市黨部主委的施乃如等人皆無意參選。曾角逐2024新竹市立委的特聘陽明交通大學特聘教授林志潔被視為熱門人選，但隨著林出任國安會諮詢委員，確定將不會代表民進黨出戰竹市。

請繼續往下閱讀...

具備5屆竹市議員資歷的僑委會副委員長李妍慧、擔任新竹市「信賴台灣之友會」理事長的眼科醫師吳國治，以及行政院發言人李慧芝也曾被點名參選。黨內人士不諱言，新竹市狀況很複雜，因為黨內各派系都想插旗，於是不斷操作各種風聲，但選對會尚未針對新竹市選情有具體討論，後續動向仍有待觀察。

此外，考量新竹選民特性，具備財經與科技背景的前立委余宛如被視為潛在人選，黨內也評估其對參政發展有一定想法。余出身屏東、成長於台北，台大經濟系畢業，並擁有英國倫敦大學與台大雙碩士學位．從政前曾創辦知名社會企業「生態綠」，致力於公平貿易運動。

余宛如2016年以財經專業，代表民進黨擔任第9屆不分區立委。2022年出任桃園市政府資訊科技局局長，2023年投入桃園市第四選區立委初選未通過，後被排入民進黨不分區立委名單但未當選，2024年獲工研院旗下的創新工業技術移轉公司推選出任總經理。

對於黨內點名，余宛如向本報低調表示，她沒有聽說，目前都在專注把份內的工作做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法