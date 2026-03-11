「侯家軍」戴湘儀放棄連任新北議員 發聲明曝動向

國民黨新北市議員戴湘儀發聲明稿說，她決定不再爭取新北市議員連任，未來她仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。（資料照）

今天是國民黨新北市議員選舉候選人領表最後1天、登記第2天，「侯家軍」、新莊最美議員戴湘儀確定放棄連任，今晚發聲明稿說明，面對將到來的 2026年選舉，經審慎思考與對未來人生方向的評估，她向大家鄭重報告，「我決定不再爭取新北市議員連任」，這決定對她來說並不容易，未來她仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

戴湘儀在聲明稿指出，好好做事，為一座城市帶來長遠而正面的改變，是她投身公共事務的初心，也是她從政以來始終堅持的方向。在擔任新北市議員的這段時間裡，她從文化、教育、青年、心理健康、社會情緒學習、性平教育與動物保護等不同面向努力耕耘，希望為新莊與新北累積更多長遠的公共價值。

在文化政策上，她積極爭取各項藝文活動落地新莊，推動市府建立新莊廟街跨局處合作平台，提出老店再造計畫，並結合廟街市集、藝術牆面與廟宇文化時尚秀等創新活動，讓在地文化以新的形式被看見，也讓新莊深厚的歷史底蘊得以延續。

在心理健康議題上，更持續推動心理諮詢資源的引介與校園情緒教育的倡議，並與各界合作建構校園與社會的情緒支持網絡，包括心輔犬支持服務與校園犬轉型培訓等計畫，希望讓更多孩子在成長過程中，能獲得穩定而溫暖的支持。

她說，公共事務的推動並不容易，過程中難免會面對誤解、批評甚至不實指控，「但我始終提醒自己莫忘初衷，不因外界聲音而動搖，持續堅定前行」，這些年的問政歷程與市政累積，對她而言都是非常珍貴的人生經驗，從媒體工作、幕僚歷練到成為民意代表，一路走來所累積了許多的養分與能量，接下來，她也會帶著這些經驗與勇氣，以不同的形式持續努力。

她說，「面對即將到來的2026年選舉，經過審慎思考與對未來人生方向的評估，我想向所有關心與支持我的朋友們鄭重報告：我決定不再爭取新北市議員連任」。

戴湘儀指出，這個決定對她來說並不容易，但她始終相信，參與公共事務可以有許多不同的形式，未來她仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

她並感謝新北市長侯友宜給她機會踏入新北市這座可愛的城市，也再次感謝所有朋友一路以來的支持與陪伴，每一雙手、每一個笑容，她都會記得。

