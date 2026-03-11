「感謝台灣-震災15年環島之旅」今抵高雄 趙天麟：深盼台日更友好

「感謝台灣-震災15年環島之旅」今抵高雄 ，在日航酒店舉辦感恩餐會。（翻攝趙天麟臉書）

「感謝台灣-震災15年環島之旅」今晚抵達高雄，在高雄日航酒店舉辦感恩晚會，前立委趙天麟受邀與會，發文深盼台日更友好、無論順逆境都攜手同行！

趙天麟指出，311東日本大地震已15年過去，日本社會對台灣慨然伸出援手仍深懷感念，由作家野島剛教授發起、歌手一青妙擔任團長的「感謝台灣、震災15年環島之旅」，於3月7日從台北騎單車出發，今晚抵達高雄，並在日航酒店舉行感恩晚會。

他表示，這趟環島之旅共有31位日本友人，以騎單車環島方式表達對台灣的感謝，並沿途進行各式交流，最有意義的是，首次在南台灣舉行感恩儀式，代表對台灣人的感激不分南北。

趙天麟說明，自己是以橄欖枝基金會副董事長身分受邀與會，也以野島剛友人的角色，代邀高雄政商與產官學研意見領袖參加；他形容這是一個感人的活動，很榮幸可以在高雄見證台日友誼的深化，見到許多外交界的老朋友更是暖心，深盼台日更友好、無論順逆境都攜手同行！

前立委趙天麟（左二）、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左五），今晚均出席「感謝台灣-震災15年環島之旅」感恩餐會。（翻攝趙天麟臉書）

