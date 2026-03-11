告別Chinese！文總正名Taiwan有譜 3/17可望改名NCAT

中華文化總會現有英文名稱，常被國際友人詢及名稱混淆議題。（擷取自文總官網）

聯電創辦人曹興誠近日以「中華」二字恐混淆台灣主權定位與認同為由，請辭「中華文化總會」執行委員。惟據了解，文總內部早已著手推動「正名」，去年底執行委員會與諮議委員會已決議，先更改英文名稱以「Taiwan」呈現，預計本月17日的會員大會即可完備程序，將英文名稱正名為「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT）。

文總近年積極拓展國際交流，現有英文名稱卻時常造成困擾。據文總委員轉述，文總團隊及會員代表在國際間參展或交流訪問時，時常被問及名稱混淆的議題，許多國際友人好奇，文總的英文名稱「General Association of Chinese Culture」（簡稱GACC），為何使用「Chinese」而非「Taiwan」？

據透露，2025年2月25日召開的第九屆第一次會員大會上，有委員在臨時動議時提出名稱混淆的議題，當時會議主席裁示交由秘書長研議。經過數月評估，同年12月9日，執行委員會與諮議委員會開會討論後決議，先更改「英文」名稱，以「Taiwan」呈現。

依照文總章程規定，會員大會授權執、諮委會討論議案，執、諮委會之決議需於下次會員大會報告執行情形，才算完備程序；換言之，在本月17日會員大會報告並完成程序後，文總的英文名稱將正式改為「National Cultural Association of Taiwan」，簡稱「NCAT」。

