表態「沒有要再選」被問下一步 王惠美笑回這句話

彰化縣長王惠美（右3）的政治動向引發關注，她11日強調卸任後找工作會告知大家。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美2屆任期將於年底屆滿，未來政治動向備受外界關注。外界盛傳她可能回鍋參選立委、列入國民黨不分區名單，甚至有機會被延攬入閣。對此，王惠美先前已表態「我沒有要再選了」，今天再被媒體追問時，她笑著回應：「我卸任找工作的時候會告訴你們！」語氣輕鬆，引發外界更多揣測。

王惠美日前出席國民黨彰化縣黨部新春團拜時表示，她擔任縣長已進入第八年，也是最後一年，很多人關心她下一步規劃，但她目前「沒有要再選」，未來的任務是「牽成」年輕人，培養更多地方人才，讓國民黨在彰化的人才不致出現斷層。

請繼續往下閱讀...

由於王惠美在地方政壇影響力仍大，加上日前總統賴清德到彰化時曾公開肯定其施政表現，因此外界一度傳出她可能被延攬入閣，甚至點名內政部長、教育部長等職務；此外，也有人認為她可能回鍋挑戰鹿港選區立委，或列入國民黨不分區名單，未來政治布局備受關注。

王惠美今天出席埔鹽鄉綜合行政大樓啟用典禮後，再度被媒體追問下一步動向，她聽到外界不斷替她「找工作」時大笑表示，「等我卸任找工作的時候，我會告訴你們。」語氣幽默，也為自己的未來留下想像空間。

地方政壇人士認為，王惠美雖然公開表示「沒有要再選」，但她在彰化的政治能量仍強，未來是否以其他方式持續參與政壇，仍值得觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法