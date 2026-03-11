為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    表態「沒有要再選」被問下一步 王惠美笑回這句話

    2026/03/11 19:17 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣長王惠美（右3）的政治動向引發關注，她11日強調卸任後找工作會告知大家。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（右3）的政治動向引發關注，她11日強調卸任後找工作會告知大家。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美2屆任期將於年底屆滿，未來政治動向備受外界關注。外界盛傳她可能回鍋參選立委、列入國民黨不分區名單，甚至有機會被延攬入閣。對此，王惠美先前已表態「我沒有要再選了」，今天再被媒體追問時，她笑著回應：「我卸任找工作的時候會告訴你們！」語氣輕鬆，引發外界更多揣測。

    王惠美日前出席國民黨彰化縣黨部新春團拜時表示，她擔任縣長已進入第八年，也是最後一年，很多人關心她下一步規劃，但她目前「沒有要再選」，未來的任務是「牽成」年輕人，培養更多地方人才，讓國民黨在彰化的人才不致出現斷層。

    由於王惠美在地方政壇影響力仍大，加上日前總統賴清德到彰化時曾公開肯定其施政表現，因此外界一度傳出她可能被延攬入閣，甚至點名內政部長、教育部長等職務；此外，也有人認為她可能回鍋挑戰鹿港選區立委，或列入國民黨不分區名單，未來政治布局備受關注。

    王惠美今天出席埔鹽鄉綜合行政大樓啟用典禮後，再度被媒體追問下一步動向，她聽到外界不斷替她「找工作」時大笑表示，「等我卸任找工作的時候，我會告訴你們。」語氣幽默，也為自己的未來留下想像空間。

    地方政壇人士認為，王惠美雖然公開表示「沒有要再選」，但她在彰化的政治能量仍強，未來是否以其他方式持續參與政壇，仍值得觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播