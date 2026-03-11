見台灣女童被撞飛！「澳洲最壯男人」現身日本澀谷體驗結果曝光

威廉斯（Eddie Williams）近日在Threads上發布他現身澀谷，站在同個路口的影片。（取自Threads@eddiejowilliams）

台灣女童在日本澀谷十字路口遭惡意衝撞，影片被轉至X後引發多國網友關注。曾參與世界最強壯男人賽的澳洲知名大力士「溫柔巨漢」威廉斯（Eddie Williams）近日在Threads上發布他現身澀谷，站在同個路口的影片，可見他不但沒遭撞飛，後方路人還立刻閃避他。他也表示：「看來只有小個子能體驗到」。

威廉斯（Eddie Williams）昨日在Threads上發文，PO出一段影片。影片前段為台灣女童先前在澀谷遭「撞人女」撞飛的影片；後段則是他自己在人行道口站定的影像，只見他身後行人看到他紛紛躲避。他也在文中說，「真失望，我原本想親身領教一下，看來只有小個子才會被選中。」

影片不到24小時就吸引超過50萬次瀏覽，不少台灣網友也留言：「我身高180在日本從來沒有被撞過，那些人渣只會挑女性或兒童弱勢攻擊」、「留大家看為什麼國防的軍購很重要」、「藍白粉：你練那麼壯是不是在挑釁路人」、「軍備的重要」。

威廉斯是澳洲籍的頂尖大力士選手，擁有薩摩亞血統，身高194公分，體重超過190公斤，他曾兩度奪得「澳洲最強壯男人」頭銜。除了擁有一身怪力，他還有一副「溫柔嗓音」，被媒體譽為「會唱歌的大力士」。他平日白天是青少年支持工作者，專門幫助患有自閉症的孩子，週末則化身婚禮歌手。他的妻子稱呼他是「充滿愛心的巨人」。

日本澀谷撞人事件元凶「撞人女」在事發後一度引發日本網路炎上，一名疑為本人的網友曾在網路「自首」，但無法判定真偽，一派網友認為只是日本網友在「反串」作怪。目前事件後續沒有下文，也未見日本官方作出回應。

